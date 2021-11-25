«Интер» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2012 года

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» одержал уверенную победу над донецким «Шахтёром» со счетом 2:0. Оба гола в составе итальянского гранда забил нападающий Эдин Джеко.

Благодаря этому успеху «нерадзурри» досрочно квалифицировались в 1/8 финала турнира. Это произошло впервые с 2012 года. В сезоне-2011/2012 миланский коллектив пробился в плей-офф, но уже на первой стадии вылетел от французского «Марселя» (0:1, 1:2).

Перед заключительным туром «Интер» идет на втором месте с десятью очками. Миланцы могут выиграть группу, если победят в последнем матче «Реал».