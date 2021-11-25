Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 429 Комментарии
Лига чемпионов

«Интер» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2012 года

25 Ноября 2021 • 12:13 Комментировать
Интер Милан
2:0
Шахтёр Донецк
окончен

В поединке пятого тура группового этапа Лиги чемпионов миланский «Интер» одержал уверенную победу над донецким «Шахтёром» со счетом 2:0. Оба гола в составе итальянского гранда забил нападающий Эдин Джеко.

Благодаря этому успеху «нерадзурри» досрочно квалифицировались в 1/8 финала турнира. Это произошло впервые с 2012 года. В сезоне-2011/2012 миланский коллектив пробился в плей-офф, но уже на первой стадии вылетел от французского «Марселя» (0:1, 1:2).

Перед заключительным туром «Интер» идет на втором месте с десятью очками. Миланцы могут выиграть группу, если победят в последнем матче «Реал».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Ноября
13:07 · Лига чемпионов
Месси нанёс лишь один удар по воротам «Манчестер Сити»
12:13 · Лига чемпионов
«Интер» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2012 года
11:58 · Лига чемпионов
Каррагер: «Месси, Неймар и Мбаппе - пассажиры, у «ПСЖ» нет шансов выиграть Лигу чемпионов» 1
11:10 · Лига чемпионов
«Реал» взял реванш у «Шерифа» - видео видео
11:01 · Лига чемпионов
Как «Порту» не удалось остановить «Ливерпуль» - видео видео
10:50 · Лига чемпионов
Первая победа «Милана» после возвращения в Лигу чемпионов - видео 1 видео
10:17 · Лига чемпионов
Ройс стал рекордсменом «Боруссии» в Лиге чемпионов
09:58 · Лига чемпионов
Названы номинанты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов
09:50 · Лига чемпионов
Алаба - первый защитник «Реала», забивший в Лиге чемпионов со штрафного с 2004 года
09:40 · Лига чемпионов
Симеоне высказался о шансах «Атлетико» на плей-офф Лиги чемпионов
09:24 · Лига чемпионов
Пиоли: «Милан» заслуженно победил, мы на верном пути»
08:46 · Лига чемпионов
Гризманн: «Милан» был сильнее «Атлетико» во всём»
08:39 · Лига чемпионов
Почеттино высказался о поражении «ПСЖ» от «Манчестер Сити» 1
08:31 · Лига чемпионов
Гвардиола прокомментировал победу над «ПСЖ»
01:00 · Лига чемпионов
«РБ Лейпциг» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» пробился в плей-офф, одолев «Боруссию» 1
Все новости
Рекомендуем