Симоне Индзаги: «Рад, что «Интеру» удалось выиграть два ключевых матча сезона»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча с донецким «Шахтёром» в Лиге чемпионов. Напомним, что миланская команда добыла комфортную победу в два мяча, гарантировав себе место в плей-офф.

«Нам нужен был этот результат, я очень доволен. Рад, что удалось выиграть два ключевых поединка сезона – спустя 48 часов после встречи с «Наполи» мы вышли и обыграли «Шахтёр». Сейчас команда практически вернулась на пик формы, нужно продолжать выступать также, ведь впереди еще долгий путь. Кадровая ситуация? Выбор футболист непрост, но мне это нравится», - приводит слова наставника итальянского коллектива сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.