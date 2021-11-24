Де Дзерби: «Шахтёр» пока не на том уровне, что «Реал» и «Интер»

Осенняя часть еврокубков выдалась для донецкого «Шахтёра» крайне неудачной – «горняки» впервые за несколько лет остались без плей-офф раунда Лиги чемпионов или Лиги Европы. Роберто де Дзерби, который возглавил украинскую команду летом этого года, поделился причинами случившегося.

«Мы пока не на том уровне, чтобы конкурировать с «Реалом» и «Интером». Вижу огромную разницу между внутренним первенством и Лигой чемпионов. Совсем другой уровень, это сказалось на наших результатах. Надеюсь, что в следующем сезоне под моим руководством выступим в разы лучше», - прокомментировал Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции поражение от «Интера».