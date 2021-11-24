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Лига чемпионов

Джеко снял нулевое проклятие: «Интер» выбил «Шахтёр» прочь из еврокубков

24 Ноября 2021 • 22:37 Комментировать (6)
Интер Милан
2:0
Шахтёр Донецк
окончен

Донецкий «Шахтёр» ехал на «Сан-Сиро» за победой, но получил совсем другой результат.

Протокол игры  
Интер Милан 2:0 Шахтёр Донецк
(1:0) Джеко Эдин 61'    
(2:0) Джеко Эдин 67'    
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Раноккия Андреа Бастони Алессандро Дармиан Маттео   79' (Д'Амброзио Данило (   79') Барелла Николо   78' (Видаль Артуро (   78') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   86' (Сенси Стефано (   86') Перишич Иван   86' (Димарко Федерико (   86') Мартинес Лаутаро   68' (Корреа Хоакин (   68') Джеко Эдин
Запасные: Весино Матиас Кордац Алекс Гальярдини Роберто Раду Йонуц Коларов Александар Дюмфрис Дензел
Трубин Анатолий Додо Домилсон Витао   49' Марлон Матвиенко Николай Майкон Барберан Степаненко Тарас   46' (Антонио Маркос (   46') Тете   80' (Марлос Ромеро (   80') Педриньо II   73' (Бондаренко Артём (   73') Манор Соломон Фернандо Педро   80' (Мудрик Михаил (   80')
Запасные: Бондарь Валерий Коноплянка Евгений Сикан Даниил Кривцов Сергей Шевченко Алексей Корниенко Виктор Конопля Ефим Пятов Андрей
24 ноября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

Вслед за разгромным поражением в полуфинале Лиги Европы со счётом 0:5 «Шахтёр» в трёх подряд личных встречах с «Интером» не пропустил ни разу. Но и не забил тоже ни разу. В прошлом сезоне «нерадзурри» заняли в их общей лигочемпионской группе последнее место, но в текущем розыгрыше дела в квартете хуже всех пошли у «Шахтёра». Лишь одно очко в четырёх первых турах поставило команду Роберто де Дзерби перед вилкой: или победа на выезде над «Интером», или потеря всех шансов на евровесну. Даже более того: чтобы выйти в плей-офф еврокубков, «горнякам» требовалось также выиграть в последнем туре у тираспольского «Шерифа».

Однако первым номером в матче «Интер» – «Шахтёр» действовали хозяева. Наверное, это больше заслуга итальянского клуба. В общем-то, «чёрно-синие» должны были открывать счёт до перерыва, поскольку имели ряд отличных моментов. Впрочем, Барелла пробил куда-то мимо после прострела с левого фланга и рикошета, а Раноккья на подаче углового с того же края отправил мяч головой рядом с дальней штангой. Ещё Джеко остро ударил кивком головы – Трубин спас гостей, как и в моменте с ударом Лаутаро Мартинеса. Гораздо меньшее число ударов от визитёров не таило в себе такой опасности.

В начале второго тайма донетчане провели небольшой хороший отрезок, когда они владели мячом, но нагнетания в финальной трети от «Шахтёра» так и не последовало. «Интер» же пошёл оказывать такое давление на чужую оборону, и не зря. Хозяевам пришлось отправить мяч в чужую сетку дважды (плюс ещё был незасчитанный гол в первом тайме), чтобы счёт стал 1:0. По истечении часа игры Додо заблокировал удар Дармиана со средней дистанции, но нужно было гостям также выиграть подбор. А они его не выиграли. Джеко свободно пальнул с линии штрафной и вонзил снаряд в сетку.

Перевернуть ситуацию «Шахтёру» не удалось. Второй гол «Интера», казалось, снял все вопросы о победителе: Перишич с левого фланга вложил мяч точно в голову Джеко, результативно кивнувшему на дальней штанге. Но впоследствии гости немного показали себя. «Нерадзурри» отошли назад, а завладевший инициативой украинский клуб создал два шанса в позиционных атаках. Бондаренко издали выстрелил рядом с правой штангой, а Додо из штрафной угодил как раз в эту самую правую штангу.

Нет, никакого чуда не случилось. Счёт так и остался 2:0. Трёхматчевая нулевая по счету серия «Интера» и «Шахтёра» прервалась. «Чёрно-синие» уверенно побеждают «оранжево-чёрных» и ждут позднего матча «Шериф» – «Реал», чтобы узнать, пройдут ли они в плей-офф Лиги чемпионов уже по итогам пятого тура. Но в евровесну «интеристы» попадут точно – в отличие от «Шахтёра», лишившегося всех шансов на это. Первый групповой этап Де Дзерби у руля донецкого клуба оказался катастрофическим.

Кирилл Иванцов

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Интер Милан Шахтёр Донецк Лига Чемпионов
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Don sangre
25 Ноября 2021 в 00:01
Кто хотел победы больше - тот её получил
ARTUR
24 Ноября 2021 в 23:58
Однако мощно просели украинские клубы в ЛЧ в этом сезоне.
Don sangre
25 Ноября 2021 в 00:03
Согласен..
ARTUR
25 Ноября 2021 в 00:05
Вот тебе и куча легионеров ,по поводу которых тут так часто плачут ...
Don sangre
25 Ноября 2021 в 00:27
Ну дружище давай признаем тот факт что к нам на постсоветское пространство едут те легионеры которые А) не нашли места в Европе Б) надеются пробиться через наши клубы в Европу. Вот в Спартаке кто сегодня тащил игру? Мозес в основном. В том же Шерифе например всего один молдаванин играет.г можно по набрать легов ради статуса как когда-то Динамо а можно как тоже сегодняшнее Динамо Шварца найти балланс между молодёжью и легионерами. Сами по себе легионнры решают мало кроме самого верха топа. Легионеры это как хороший нож. А ножом можно вырезать из дерева всякие красивые вещи А можно и ранить человека. Весть вопрос в целесообразности применения))))
Devito792@gmail.com
24 Ноября 2021 в 22:41
Он уехал прочь на ночной електричке...
Слишком громко звучит это ваше ПРОЧЬ для любой из команд который бы не было!
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окончен Интер Милан 2:0 Шахтёр Донецк
окончен Бешикташ 1:2 Аякс
Идет 67 минута Брюгге 0:4 РБ Лейпциг
Идет 66 минута Спортинг Л 2:0 Боруссия Д
Идет 66 минута Манчестер Сити 1:1 ПСЖ
Идет 65 минута Ливерпуль 1:0 Порту
Идет 66 минута Атлетико М 0:0 Милан
Идет 66 минута Шериф 0:3 Реал Мадрид
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