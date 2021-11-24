Джеко снял нулевое проклятие: «Интер» выбил «Шахтёр» прочь из еврокубков

Донецкий «Шахтёр» ехал на «Сан-Сиро» за победой, но получил совсем другой результат.

Вслед за разгромным поражением в полуфинале Лиги Европы со счётом 0:5 «Шахтёр» в трёх подряд личных встречах с «Интером» не пропустил ни разу. Но и не забил тоже ни разу. В прошлом сезоне «нерадзурри» заняли в их общей лигочемпионской группе последнее место, но в текущем розыгрыше дела в квартете хуже всех пошли у «Шахтёра». Лишь одно очко в четырёх первых турах поставило команду Роберто де Дзерби перед вилкой: или победа на выезде над «Интером», или потеря всех шансов на евровесну. Даже более того: чтобы выйти в плей-офф еврокубков, «горнякам» требовалось также выиграть в последнем туре у тираспольского «Шерифа».

Однако первым номером в матче «Интер» – «Шахтёр» действовали хозяева. Наверное, это больше заслуга итальянского клуба. В общем-то, «чёрно-синие» должны были открывать счёт до перерыва, поскольку имели ряд отличных моментов. Впрочем, Барелла пробил куда-то мимо после прострела с левого фланга и рикошета, а Раноккья на подаче углового с того же края отправил мяч головой рядом с дальней штангой. Ещё Джеко остро ударил кивком головы – Трубин спас гостей, как и в моменте с ударом Лаутаро Мартинеса. Гораздо меньшее число ударов от визитёров не таило в себе такой опасности.

В начале второго тайма донетчане провели небольшой хороший отрезок, когда они владели мячом, но нагнетания в финальной трети от «Шахтёра» так и не последовало. «Интер» же пошёл оказывать такое давление на чужую оборону, и не зря. Хозяевам пришлось отправить мяч в чужую сетку дважды (плюс ещё был незасчитанный гол в первом тайме), чтобы счёт стал 1:0. По истечении часа игры Додо заблокировал удар Дармиана со средней дистанции, но нужно было гостям также выиграть подбор. А они его не выиграли. Джеко свободно пальнул с линии штрафной и вонзил снаряд в сетку.

Перевернуть ситуацию «Шахтёру» не удалось. Второй гол «Интера», казалось, снял все вопросы о победителе: Перишич с левого фланга вложил мяч точно в голову Джеко, результативно кивнувшему на дальней штанге. Но впоследствии гости немного показали себя. «Нерадзурри» отошли назад, а завладевший инициативой украинский клуб создал два шанса в позиционных атаках. Бондаренко издали выстрелил рядом с правой штангой, а Додо из штрафной угодил как раз в эту самую правую штангу.

Нет, никакого чуда не случилось. Счёт так и остался 2:0. Трёхматчевая нулевая по счету серия «Интера» и «Шахтёра» прервалась. «Чёрно-синие» уверенно побеждают «оранжево-чёрных» и ждут позднего матча «Шериф» – «Реал», чтобы узнать, пройдут ли они в плей-офф Лиги чемпионов уже по итогам пятого тура. Но в евровесну «интеристы» попадут точно – в отличие от «Шахтёра», лишившегося всех шансов на это. Первый групповой этап Де Дзерби у руля донецкого клуба оказался катастрофическим.

Кирилл Иванцов