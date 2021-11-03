«Это было весело»: Нагельсманн прокомментировал разгром «Бенфики»

В домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала лиссабонскую «Бенфику» и отпраздновала крупную победу со счетом 5:2. Впечатлениями от поединка поделился наставник немецкого гранда Юлиан Нагельсманн, который вернулся к работе после болезни.

«Это было весело. Команда прекрасно сыграла, очень много времени мы владели мячом. С заполненными трибунами играть намного веселее. Пропущенные мячи? Мы это уже обсудили, разобрали ошибки в этих моментах», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После четырех туров мюнхенский клуб набрал 12 баллов и гарантировал себе досрочный выход в плей-офф еврокубка.