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Лига чемпионов

«Это было весело»: Нагельсманн прокомментировал разгром «Бенфики»

03 Ноября 2021 • 09:42 Комментировать
Бавария
5:2
Бенфика
окончен

В домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» принимала лиссабонскую «Бенфику» и отпраздновала крупную победу со счетом 5:2. Впечатлениями от поединка поделился наставник немецкого гранда Юлиан Нагельсманн, который вернулся к работе после болезни.

«Это было весело. Команда прекрасно сыграла, очень много времени мы владели мячом. С заполненными трибунами играть намного веселее. Пропущенные мячи? Мы это уже обсудили, разобрали ошибки в этих моментах», - передает слова тренера пресс-служба УЕФА.

После четырех туров мюнхенский клуб набрал 12 баллов и гарантировал себе досрочный выход в плей-офф еврокубка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Юлиан Нагельсманн
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