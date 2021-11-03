Хет-трик Левандовски позволил «Баварии» разгромить «Бенфику»

«Бавария» продолжает громить своих соперников по Лиге чемпионов. В четвёртом туре мюнхенцы играли против «Бенфики» и забили португальцам пять мячей. Роберт Левандовски оформил хет-трик, а также не смог переиграть голкипера с 11-метрового. Также забивали Серж Гнабри, Лерой Сане и Фелипе Родригес, Дарвин Нуньес - 5:2.

«Бавария» с 12 очками гарантировала себе плей-офф, у «Бенфики» третье место и четыре балла.