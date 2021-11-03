Хет-трик Левандовски позволил «Баварии» разгромить «Бенфику»

«Бавария» продолжает громить своих соперников по Лиге чемпионов. В четвёртом туре мюнхенцы играли против «Бенфики» и забили португальцам пять мячей. Роберт Левандовски оформил хет-трик, а также не смог переиграть голкипера с 11-метрового. Также забивали Серж Гнабри, Лерой Сане и Фелипе Родригес, Дарвин Нуньес - 5:2.
«Бавария» с 12 очками гарантировала себе плей-офф, у «Бенфики» третье место и четыре балла.
Протокол игры
|(1:0) Левандовски Роберт 26'
|(2:0) Гнабри Серж 32'
|38' Родригес Фелипе II (2:1)
|(3:1) Сане Лерой 49'
|(4:1) Левандовски Роберт 61'
|74' Нуньес Дарвин (4:2)
|(5:2) Левандовски Роберт 84'
Нойер Мануэль • Павар Бенжамен • Ньянзу Танги • 69'Юпамекано Део • 51'Альфонсо Дэвис 65' ( Мусиала Джамал ( 65') • Горецка Леон • Киммих Йозуа 72' ( Мюллер Томас ( 72') • Гнабри Серж 85' ( Сарр Буна ( 85') • Сане Лерой 72' ( Забитцер Марсель ( 72') • Коман Кингсли 65' ( Ричардс Омар ( 65') • Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо Корентен • Рока Марк • Фрюхтль Кристиан • Кюизанс Микаэль • Станишич Йосип
Влаходимос Одиссей • Лукас VI • 45'Вертонген Ян • Родригес Фелипе II • Жилберто Жуниор • Мариу Жоау 77' ( Бернарду Паулу ( 77') • Мейте Суалихо • Гримальдо Алехандро 77' ( Рамуш Гонсалу ( 77') • Пицци Луиш 64' ( Силва Рафа ( 64') • Яремчук Роман 65' ( Нуньес Дарвин ( 65') • Эвертон Соарес 64' ( Гонсалвеш Диогу ( 64')
Запасные: Отаменди Николас • Ферру • Радоньич Неманья • Вайгль Юлиан • Лейте Элтон • Свилар Миле • Фернандеш Жедсон
02 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).