Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 248 Комментарии
Лига чемпионов

Хет-трик Левандовски позволил «Баварии» разгромить «Бенфику»

03 Ноября 2021 • 00:54 Комментировать
Бавария
5:2
Бенфика
окончен

«Бавария» продолжает громить своих соперников по Лиге чемпионов. В четвёртом туре мюнхенцы играли против «Бенфики»  и забили португальцам пять мячей. Роберт Левандовски оформил хет-трик, а также не смог переиграть голкипера с 11-метрового. Также забивали Серж Гнабри, Лерой Сане и Фелипе Родригес, Дарвин Нуньес - 5:2.

«Бавария» с 12 очками гарантировала себе плей-офф, у «Бенфики» третье место и четыре балла.

Протокол игры  
Бавария 5:2 Бенфика
(1:0) Левандовски Роберт 26'    
(2:0) Гнабри Серж 32'    
    38' Родригес Фелипе II (2:1)
(3:1) Сане Лерой 49'    
(4:1) Левандовски Роберт 61'    
    74' Нуньес Дарвин (4:2)
(5:2) Левандовски Роберт 84'    
Нойер Мануэль Павар Бенжамен Ньянзу Танги   69' Юпамекано Део   51' Альфонсо Дэвис   65' (Мусиала Джамал (   65') Горецка Леон Киммих Йозуа   72' (Мюллер Томас (   72') Гнабри Серж   85' (Сарр Буна (   85') Сане Лерой   72' (Забитцер Марсель (   72') Коман Кингсли   65' (Ричардс Омар (   65') Левандовски Роберт
Запасные: Толиссо Корентен Рока Марк Фрюхтль Кристиан Кюизанс Микаэль Станишич Йосип
Влаходимос Одиссей Лукас VI   45' Вертонген Ян Родригес Фелипе II Жилберто Жуниор Мариу Жоау   77' (Бернарду Паулу (   77') Мейте Суалихо Гримальдо Алехандро   77' (Рамуш Гонсалу (   77') Пицци Луиш   64' (Силва Рафа (   64') Яремчук Роман   65' (Нуньес Дарвин (   65') Эвертон Соарес   64' (Гонсалвеш Диогу (   64')
Запасные: Отаменди Николас Ферру Радоньич Неманья Вайгль Юлиан Лейте Элтон Свилар Миле Фернандеш Жедсон
02 ноября. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Бавария Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Мальмё 0:1 Челси
окончен Вольфсбург 2:1 Ред Булл Зальцбург
окончен Вильярреал 2:0 Янг Бойз
окончен Ювентус 4:2 Зенит
окончен Бавария 5:2 Бенфика
окончен Севилья 1:2 Лилль
окончен Динамо Киев 0:1 Барселона
окончен Аталанта 2:2 Манчестер Юнайтед
03.11  20:45 Милан ... Порту 1.89 3.55 4.4
03.11  20:45 Реал Мадрид ... Шахтёр Донецк 1.26 6.4 11
03.11  23:00 Ливерпуль ... Атлетико М 1.93 3.75 3.9
03.11  23:00 Шериф ... Интер Милан 7.6 5.2 1.4
03.11  23:00 РБ Лейпциг ... ПСЖ 3.95 3.95 1.88
03.11  23:00 Боруссия Д ... Аякс 1.92 4 3.7
03.11  23:00 Манчестер Сити ... Брюгге 1.17 8.2 16
03.11  23:00 Спортинг Л ... Бешикташ 1.62 4.2 5.4
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
00:58 · Лига чемпионов
«Севилья» проиграла «Лиллю», «Вильярреал» возглавил группу
00:54 · Лига чемпионов
Хет-трик Левандовски позволил «Баварии» разгромить «Бенфику»
00:39 · Лига чемпионов
«Ювентус» сделал разгромным счёт в матче против «Зенита»
00:33 · Лига чемпионов
Тухель: «В момент высочайшего давления на соперника использовали свой шанс»
00:20 · Лига чемпионов
Дибала со второй попытки забил пенальти, «Ювентус» снова обыгрывает «Зенит» 1
00:15 · Лига чемпионов
Роналду забил 126-й гол за «Манчестер Юнайтед» и сравнялся с Сульшером
00:03 · Лига чемпионов
Жоржиньо: «Продолжали свои попытки, работали, создавали моменты, и гол пришёл»
02 Ноября
23:39 · Лига чемпионов
Как «Челси» победил в Швеции - видео видео
23:36 · Лига чемпионов
Как «Вольфсбург» притормозил «Зальцбург» - видео видео
23:32 · Лига чемпионов
«Зенит» отыгрался благодя эффектному автоголу Бонуччи
23:21 · Лига чемпионов
«Зенит» пропустил от «Ювентуса» уже на 10-й минуте
23:19 · Лига чемпионов
«Мальмё» - первая команда, которая вылетела из Лиги чемпионов
22:42 · Лига чемпионов
«Вольфсбург» обыграл «Ред Булл Зальцбург» и запутал таблицу в группе
22:41 · Лига чемпионов
Экс-игрок «Зенита» Трембач: «Может, и питерцы выиграют – висящее на стене ружьё тоже стреляет» эксклюзив
22:37 · Лига чемпионов
«Челси» забил лишь один гол «Мальмё» и победил
Все новости
Рекомендуем