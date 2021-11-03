Левандовски подвёл итоги матча с «Бенфикой»

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски высказался о результате матча с лиссабонской «Бенфикой» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Немецкий гранд разгромил португальскую команду со счетом 5:2. В прошедшей встрече поляк оформил хет-трик.

«В моменте с пенальти я сплоховал. Видел, куда движется голкипер, но все равно неудачно пробил. Очень хорошо, что «Баварии» удалось забить еще несколько мячей. Уверенная победа.

Мой любимый гол в этом матче? Думаю, это второй мяч. Хотелось бы отметить два попущенных гола, это меня огорчило. Но такие моменты мотивируют нас, а особенно Мануэля Нойера», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.

«Бавария» набрала 12 баллов и гарантировала себе выход в плей-офф за два тура до завершения группового этапа.