​Нагельсманн возвращается на тренерский мостик «Баварии»

Юлиан Нагельсманн во вторник вечером будет присутствовать на тренерском мостике «Баварии» на матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Пресс-служба мюнхенского клуба сообщила о том, что 34-летний тренер выздоровел от коронавируса.

Напомним, что Юлиан Нагельсманн заболел коронавирусом две недели назад. С тех пор рулевой «Баварии» находился на лечении.

Матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой» стартует 2 ноября в 23:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате. Если «Бавария» выиграет, то обеспечит себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов.