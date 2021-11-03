​Левандовски превзошёл достижение Месси и Роналду в Лиге чемпионов

Во вторник вечером «Бавария» на своём поле разгромила «Бенфику» в четвёртом туре групповой стадии Лиги чемпионов – 5:2. Главным героем поединка стал Роберт Левандовски, оформивший хет-трик. Теперь на счету поляка 81 гол в сильнейшем клубном турнире континента.

На страничке Лиги чемпионов в «Твиттере» сообщается, что Левандовски быстрее всех покорил отметку в 80 голов в турнире. Польскому форварду понадобилось ровно 100 матчей. Роберт превзошёл достижение Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец забил свой 80-й гол в Лиге чемпионов в 102-й игре в турнире, а португалец – в 116-й.

«Бавария», напомним, уже застолбила за собой место в плей-офф Лиги чемпионов.