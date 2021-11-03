​«Бавария» повторила рекорд «ПСЖ» по голам в Лиге чемпионов

«Бавария» выиграла все четыре матча текущего розыгрыша Лиги чемпионов с общим счётом 17:2. Как следствие, команда Юлиана Нагельсманна уже обеспечила себе билет в плей-офф сильнейшего клубного турнира Европы. Чтобы финишировать в группе на первом месте, мюнхенцам достаточно набрать один балл.

Эксперты футбольной статистики из Opta говорят о том, что «Бавария» повторила рекорд «ПСЖ» по количеству голов после четырёх игр Лиги чемпионов. В сезоне 2017/2018 парижане тоже забили в четырёх стартовых матчах 17 раз.

Следующий матч Лиги чемпионов «Бавария» проведёт в Киеве против местного «Динамо» через три недели.