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Лига чемпионов

​Фанат «Манчестер Сити» борется за жизнь после избиения в Брюгге

20 Октября 2021 • 15:19 Комментировать (3)
Брюгге
1:5
Манчестер Сити
окончен

После вторничного матча Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Манчестер Сити» (1:5)  произошёл ужасный инцидент. 63-летний фанат английской команды был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Юрген, сын пострадавшего фаната, рассказал подробности инцидента: «После игры мы остановились на парковке. К отцу подошёл фанат «Брюгге» и снял с него шарф «Манчестер Сити». Отец попросил вернуть шарф и получил сильный удар по голове. После этого преступники сбежали и оставили отца умирать».

В настоящее время болельщик «Манчестер Сити» борется за свою жизнь в больнице.

«Манчестер Сити» в своём заявлении выразил шок по поводу случившегося. Клуб контактирует с «Брюгге», а также с местными правоохранительными органами.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Matteo
20 Октября 2021 в 16:35
Не особо переживаю за судьбу сити и их положение дел. Но вот бельгиец ушлепок, это ж надо быть таким смелым в лучших дворовых традициях, подойти к заведомо слабому, отжать вещь и потом ударить старика.
ARTUR
20 Октября 2021 в 15:37
Ублюдки.! Что ещё можно сказать по этому поводу. Таких нужно отстреливать .
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