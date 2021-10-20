​Фанат «Манчестер Сити» борется за жизнь после избиения в Брюгге

После вторничного матча Лиги чемпионов между «Брюгге» и «Манчестер Сити» (1:5) произошёл ужасный инцидент. 63-летний фанат английской команды был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Юрген, сын пострадавшего фаната, рассказал подробности инцидента: «После игры мы остановились на парковке. К отцу подошёл фанат «Брюгге» и снял с него шарф «Манчестер Сити». Отец попросил вернуть шарф и получил сильный удар по голове. После этого преступники сбежали и оставили отца умирать».

В настоящее время болельщик «Манчестер Сити» борется за свою жизнь в больнице.

«Манчестер Сити» в своём заявлении выразил шок по поводу случившегося. Клуб контактирует с «Брюгге», а также с местными правоохранительными органами.