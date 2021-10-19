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Лига чемпионов

«Манчестер Сити» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» разгромил «Бешикташ»

19 Октября 2021 • 21:42 Комментировать
Бешикташ
1:4
Спортинг Л
окончен

В Лиге чемпионов завершились первые матчи третьего тура группового этапа. «Манчестер Сити» в гостях у «Брюгге» устроил бельгийцам настоящий разгром - 5:1. Рияд Марез оформил дубль, также забивали Жоау Канселу, Кайл Уокер и Коул Палмер.  У проигравшей стороны отличился Ханс Ванакен.

«Манчестер Сити» с 6 очками вышел на первое место в группе.

Параллельно «Бешикташ» играл против «Спортинга» и потерпел третье фиаско подряд - 1:4. Португальцы забили трижды до перерыва и довели игру до победы. Себастьян Коатес оформил дубль, Пабло Сарабия забил с пенальти, а Жуан Паулинью - с игры. У хозяев метко пробил Кайл Ларин.

Протокол игры  
Брюгге 1:5 Манчестер Сити
    30' Канселу Жоау (0:1)
    43' Марез Рияд (0:2)
    53' Уокер Кайл (0:3)
    67' Палмер Коул (0:4)
(1:4) Ванакен Ханс 81'    
    84' Марез Рияд (1:5)
Миньоле Симон Мата Клинтон   25' Хендри Джек Нсоки Стенли   45'   79' (Мехеле Брэндон (   79') Соболь Эдуард Ритс Матс   56' (Вормер Руд (   56') Баланта Эдер   65'   68' (Мбамба Ноа (   68') Сова Камаль   56' (Бремпт Игнасе (   56') Ванакен Ханс Ланг Ноа Кетеларе Шарль   79' (Дост Бас (   79')
Запасные: Рикка Федерико Шинтон Ник Ламменс Сенне Искьердо Хосе Мауасса Фет
Эдерсон Мораес Уокер Кайл Диаш Рубен Лапорт Эмерик   32'   57' (Гюндоган Илкай (   57') Канселу Жоау Де Брёйне Кевин   65' (Палмер Коул (   65') Родри Эрнандес   71' (Фернандиньо Фернандо (   71') Силва Бернарду   57' (Аке Натан (   57') Марез Рияд Фоден Фил   64' (Стерлинг Рахим (   64') Грилиш Джек
Запасные: Стеффен Закари Жезус Габриэль Зинченко Александр Карсон Скотт
19 октября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).

 

Протокол игры  
Бешикташ 1:4 Спортинг Л
    15' Коатес Себастьян (0:1)
(1:1) Ларин Кайл 24'    
    27' Коатес Себастьян (1:2)
    44' Сарабия Пабло (1:3)
    89' Паулинью Жуан (1:4)
Дестаноглу Эрсин Розье Валентен Велинтон Соуза Вида Домагой   43' Н'Сакала Фабрис Соуза Жосеф Геззаль Рашид   58' Тейшейра Алекс   47'   80' (Караман Кенан (   80') Пьянич Миралем   90' Ларин Кайл   73' (Тёре Гёкхан (   73') Бачуайи Миши
Запасные: Гюнок Мерт Учан Салих Монтеро Франcиско Йылмаз Рыдван Озьякуп Огузхан Сатчи Сердар Мераш Умут Боздоган Джан Уйсал Неджип
Адан Антонио Инасиу Гонсалу   72' Коатес Себастьян Феддал Зу   76'   90' (Нету Луиш (   90') Порро Педро   25' Луис Матеус II   90' (Браганса Даниэл (   90') Пальинья Жоау Матеус Рейс   73' (Эсгаю Рикарду (   73') Сарабия Пабло   84' (Томаш Тьягу (   84') Паулинью Жуан Поте   90' (Сантуш Нуну II (   90')
Запасные: Угарте Мануэль Кабрал Жоване Паулу Андре Виржиния Жоау Винагре Рубен
19 октября. Стадион "Vodafone Park".

 

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окончен Бешикташ 1:4 Спортинг Л
окончен Брюгге 1:5 Манчестер Сити
Идет 34 минута Шахтёр Донецк 0:0 Реал Мадрид 5.4 4.5 1.58
Идет 34 минута ПСЖ 1:1 РБ Лейпциг 1.38 5.6 7.2
Идет 35 минута Аякс 2:0 Боруссия Д 2.42 3.9 2.7
Идет 35 минута Порту 0:0 Милан 2.41 3.4 3
Идет 35 минута Интер Милан 1:0 Шериф 1.16 8.6 16
Идет 33 минута Атлетико М 1:2 Ливерпуль 2.41 3.4 3
20.10  19:45 Барселона ... Динамо Киев 1.25 6.6 12
20.10  19:45 Ред Булл Зальцбург ... Вольфсбург 2.28 3.9 2.9
20.10  22:00 Янг Бойз ... Вильярреал 2.95 3.7 2.33
20.10  22:00 Челси ... Мальмё 1.19 7.2 16
20.10  22:00 Бенфика ... Бавария 5.6 4.5 1.56
20.10  22:00 Лилль ... Севилья 3.05 3.35 2.44
20.10  22:00 Манчестер Юнайтед ... Аталанта 1.77 4.2 4.2
20.10  22:00 Зенит ... Ювентус 4.4 3.75 1.84
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