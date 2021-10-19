«Манчестер Сити» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» разгромил «Бешикташ»

В Лиге чемпионов завершились первые матчи третьего тура группового этапа. «Манчестер Сити» в гостях у «Брюгге» устроил бельгийцам настоящий разгром - 5:1. Рияд Марез оформил дубль, также забивали Жоау Канселу, Кайл Уокер и Коул Палмер. У проигравшей стороны отличился Ханс Ванакен.
«Манчестер Сити» с 6 очками вышел на первое место в группе.
Параллельно «Бешикташ» играл против «Спортинга» и потерпел третье фиаско подряд - 1:4. Португальцы забили трижды до перерыва и довели игру до победы. Себастьян Коатес оформил дубль, Пабло Сарабия забил с пенальти, а Жуан Паулинью - с игры. У хозяев метко пробил Кайл Ларин.
Протокол игры
|Брюгге
|1:5
|Манчестер Сити
|30' Канселу Жоау (0:1)
|43' Марез Рияд (0:2)
|53' Уокер Кайл (0:3)
|67' Палмер Коул (0:4)
|(1:4) Ванакен Ханс 81'
|84' Марез Рияд (1:5)
Миньоле Симон • Мата Клинтон • 25'Хендри Джек • Нсоки Стенли 45' 79' ( Мехеле Брэндон ( 79') • Соболь Эдуард • Ритс Матс 56' ( Вормер Руд ( 56') • Баланта Эдер 65' 68' ( Мбамба Ноа ( 68') • Сова Камаль 56' ( Бремпт Игнасе ( 56') • Ванакен Ханс • Ланг Ноа • Кетеларе Шарль 79' ( Дост Бас ( 79')
Запасные: Рикка Федерико • Шинтон Ник • Ламменс Сенне • Искьердо Хосе • Мауасса Фет
Эдерсон Мораес • Уокер Кайл • Диаш Рубен • Лапорт Эмерик 32' 57' ( Гюндоган Илкай ( 57') • Канселу Жоау • Де Брёйне Кевин 65' ( Палмер Коул ( 65') • Родри Эрнандес 71' ( Фернандиньо Фернандо ( 71') • Силва Бернарду 57' ( Аке Натан ( 57') • Марез Рияд • Фоден Фил 64' ( Стерлинг Рахим ( 64') • Грилиш Джек
Запасные: Стеффен Закари • Жезус Габриэль • Зинченко Александр • Карсон Скотт
19 октября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
Протокол игры
|Бешикташ
|1:4
|Спортинг Л
|15' Коатес Себастьян (0:1)
|(1:1) Ларин Кайл 24'
|27' Коатес Себастьян (1:2)
|44' Сарабия Пабло (1:3)
|89' Паулинью Жуан (1:4)
Дестаноглу Эрсин • Розье Валентен • Велинтон Соуза • Вида Домагой • 43'Н'Сакала Фабрис • Соуза Жосеф • Геззаль Рашид • 58'Тейшейра Алекс 47' 80' ( Караман Кенан ( 80') • Пьянич Миралем • 90'Ларин Кайл 73' ( Тёре Гёкхан ( 73') • Бачуайи Миши
Запасные: Гюнок Мерт • Учан Салих • Монтеро Франcиско • Йылмаз Рыдван • Озьякуп Огузхан • Сатчи Сердар • Мераш Умут • Боздоган Джан • Уйсал Неджип
Адан Антонио • Инасиу Гонсалу • 72'Коатес Себастьян • Феддал Зу 76' 90' ( Нету Луиш ( 90') • Порро Педро • 25'Луис Матеус II 90' ( Браганса Даниэл ( 90') • Пальинья Жоау • Матеус Рейс 73' ( Эсгаю Рикарду ( 73') • Сарабия Пабло 84' ( Томаш Тьягу ( 84') • Паулинью Жуан • Поте 90' ( Сантуш Нуну II ( 90')
Запасные: Угарте Мануэль • Кабрал Жоване • Паулу Андре • Виржиния Жоау • Винагре Рубен
19 октября. Стадион "Vodafone Park".