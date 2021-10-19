«Манчестер Сити» забил 5 мячей «Брюгге», «Спортинг» разгромил «Бешикташ»

В Лиге чемпионов завершились первые матчи третьего тура группового этапа. «Манчестер Сити» в гостях у «Брюгге» устроил бельгийцам настоящий разгром - 5:1. Рияд Марез оформил дубль, также забивали Жоау Канселу, Кайл Уокер и Коул Палмер. У проигравшей стороны отличился Ханс Ванакен.

«Манчестер Сити» с 6 очками вышел на первое место в группе.

Параллельно «Бешикташ» играл против «Спортинга» и потерпел третье фиаско подряд - 1:4. Португальцы забили трижды до перерыва и довели игру до победы. Себастьян Коатес оформил дубль, Пабло Сарабия забил с пенальти, а Жуан Паулинью - с игры. У хозяев метко пробил Кайл Ларин.