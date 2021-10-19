Де Брёйне: «От «Манчестер Сити» ждут победы в Лиге чемпионов»

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«От нашей команды ждут победы в Лиге чемпионов, и мы настроены только на завоевание трофея. Команда намерена сражаться. В последнее время мы часто выходим в плей-офф турнира и стараемся добиться своей цели», - приводит слова бельгийского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Поединок между бельгийским и английским коллективами пройдет сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.