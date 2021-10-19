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Лига чемпионов

Де Брёйне: «От «Манчестер Сити» ждут победы в Лиге чемпионов»

19 Октября 2021 • 11:32 Комментировать
Брюгге
...
Манчестер Сити
10.50 6.00 1.27
Через 6 ч. 36 мин.

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка группового этапа Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«От нашей команды ждут победы в Лиге чемпионов, и мы настроены только на завоевание трофея. Команда намерена сражаться. В последнее время мы часто выходим в плей-офф турнира и стараемся добиться своей цели», - приводит слова бельгийского полузащитника пресс-служба УЕФА.

Поединок между бельгийским и английским коллективами пройдет сегодня, 19 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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