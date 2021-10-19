Гвардиола – о победе над «Брюгге»: «Одно из лучших наших выступлений в Европе»

«Манчестер Сити» без проблем справился с «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов, обыграв соперника со счетом 5:1 на выезде. Таким образом, «горожане» на некоторое время возглавили свой квартет.

Главный тренер Хосеп Гвардиола остался доволен увиденным в исполнении своей команды, расхвалив подопечных на послематчевой пресс-конференции.

«Безусловно, одно из лучших наших выступлений в Европе. Я смотрел много поединков «Брюгге» во время международной паузы, хорошо, что мы создали против них так много моментов», - цитирует испанского специалиста официальный сайт клуба.

Также Гвардиола отметил влияние на игру молодых футболистов команды, спрогнозировав им «великое будущее».