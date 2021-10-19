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Лига чемпионов

Гвардиола – о победе над «Брюгге»: «Одно из лучших наших выступлений в Европе»

19 Октября 2021 • 22:58 Комментировать
Брюгге
1:5
Манчестер Сити
окончен

«Манчестер Сити» без проблем справился с «Брюгге» в рамках Лиги чемпионов, обыграв соперника со счетом 5:1 на выезде. Таким образом, «горожане» на некоторое время возглавили свой квартет.

Главный тренер Хосеп Гвардиола остался доволен увиденным в исполнении своей команды, расхвалив подопечных на послематчевой пресс-конференции.

«Безусловно, одно из лучших наших выступлений в Европе. Я смотрел много поединков «Брюгге» во время международной паузы, хорошо, что мы создали против них так много моментов», - цитирует испанского специалиста официальный сайт клуба.

Также Гвардиола отметил влияние на игру молодых футболистов команды, спрогнозировав им «великое будущее».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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