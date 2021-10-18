Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 175 Комментарии
Лига чемпионов

Гвардиола: «Ещё при жеребьёвке сказал, что «Брюгге» - серьёзный соперник»

18 Октября 2021 • 20:43 Комментировать
Брюгге
...
Манчестер Сити
10.00 6.00 1.28
Через 22 ч. 52 мин.

После поражения от «ПСЖ» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» не имеет права на ошибку в игре с «Брюгге». Правда, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не верит в то, что выездной матч в Бельгии выдастся для его подопечных легкой прогулкой.

«Ещё при жеребьевке сказал, что «Брюгге» - серьёзный соперник». Это самый сильный коллектив страны на данный момент. Две встречи с ними невероятны важны для нас», - обратил свое внимание испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Стоит уточнить, что бельгийская команда в этом розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы пока не проигрывала, сыграв вничью с «ПСЖ» и добыв три очка в противостоянии с «РБ Лейпциг».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
19.10  19:45 Бешикташ ... Спортинг Л 2.5 3.45 2.85
19.10  19:45 Брюгге ... Манчестер Сити 8.8 5.6 1.33
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
20:50 · Лига чемпионов
Вернидуб: «Успех матча с «Реалом» может сыграть с «Шерифом» в злую шутку»
20:43 · Лига чемпионов
Гвардиола: «Ещё при жеребьёвке сказал, что «Брюгге» - серьёзный соперник»
20:20 · Лига чемпионов
Почеттино рассказал, каким способом «ПСЖ» собирается обыграть «РБ Лейпциг»
20:11 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Матч с «Шахтёром» такой же важен, как и игра с «Барселоной» 1
18:57 · Лига чемпионов
​Клопп объяснился за критику стиля «Атлетико» 2
18:40 · Лига чемпионов
​Индзаги лестно высказался о «Шерифе»
18:02 · Лига чемпионов
​Тен Хаг – журналистам: «Вы оскорбляете игроков «Боруссии» 1
17:25 · Лига чемпионов
​Де Брёйне: «Я бы оценивал двухлетний период и отдал «Золотой мяч» Левандовски» 4
17:13 · Лига чемпионов
​Ибрагимович пока не готов играть с первых минут
16:54 · Лига чемпионов
​Симеоне одним словом ответил на вопрос о критике со стороны Клоппа 1
16:28 · Лига чемпионов
​Неймар пропустит матч с «РБ Лейпцигом»
14:57 · Лига чемпионов
​Де Дзерби: «Гвардиола – единственный тренер, который заслужил Нобелевскую премию» 2
14:50 · Лига чемпионов
​Тренер «Зенита» Сканавино верит в победу над «Ювентусом»
13:16 · Лига чемпионов
Де Дзерби: «Бензема лучше Левандовски, я бы отдал ему «Золотой мяч» 7
13:03 · Лига чемпионов
Алиссон и Фабиньо смогут присоединиться к составу «Ливерпуля» в Мадриде
Все новости
Рекомендуем