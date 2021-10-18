Гвардиола: «Ещё при жеребьёвке сказал, что «Брюгге» - серьёзный соперник»

После поражения от «ПСЖ» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» не имеет права на ошибку в игре с «Брюгге». Правда, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не верит в то, что выездной матч в Бельгии выдастся для его подопечных легкой прогулкой.

«Ещё при жеребьевке сказал, что «Брюгге» - серьёзный соперник». Это самый сильный коллектив страны на данный момент. Две встречи с ними невероятны важны для нас», - обратил свое внимание испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.

Стоит уточнить, что бельгийская команда в этом розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы пока не проигрывала, сыграв вничью с «ПСЖ» и добыв три очка в противостоянии с «РБ Лейпциг».