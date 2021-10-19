Тренер «Брюгге» - об 1:5 от «Сити»: «Они не знают пощады»

Несмотря на удачный старт в текущем розыгрыше Лиги чемпионов, «Брюгге» не удалось справиться с натиском «Манчестер Сити» в третьем туре. Подопечные Филиппа Клемана уступили с крупным счетом, а сам главный тренер рассказал о причинах разгрома.

«Между нами огромная разница в классе. Не знаю, поменялось бы что-то, если бы выбрали другую стратегию на матч. Не самое приятное чувство. «Манчестер Сити» не знает пощады, у них игроки топ-уровня, которые бежали забивать еще», - приводит слова Клемана пресс-служба клуба.

Таким образом, «Брюгге» рискует по итогам тура отправиться на третью строчку в турнирной таблице, если «ПСЖ» в своем поединке не проиграет «РБ Лейпцигу».