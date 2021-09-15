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Голы Беллингхема и Холанна помогли «Боруссии» победить в Турции

15 Сентября 2021 • 21:42 Комментировать
Бешикташ
1:2
Боруссия Д
окончен

«Бешикташ» с дортмундской «Боруссией» провели примерно равный матч, но гости воплотили разницу в классе в голы. В середине первого тайма Тома Менье в касание сыграл в штрафную на Джуда Беллингхема, и тот расстрелял цель. Он же на 45-й минуте вывел Эрлинга Холанна фактически на пустые ворота - 2:0. Арбитр добавил 7 минут компенсированного времени. После подачи со штрафного Франсиско Монтеро отыграл один мяч, но этого было мало - 2:1.

Протокол игры  
Бешикташ 1:2 Боруссия Д
    20' Беллингхем Джуд (0:1)
    45' Холанн Эрлинг (0:2)
(1:2) Монтеро Франcиско 90'    
Дестаноглу Эрсин Розье Валентен Велинтон Соуза   43' Монтеро Франcиско   45' Н'Сакала Фабрис Соуза Жосеф Геззаль Рашид   89' (Тёре Гёкхан (   89') Пьянич Миралем Хатчинсон Атиба   76'   78' (Учан Салих (   78') Ларин Кайл   61' (Караман Кенан (   61') Бачуайи Миши
Запасные: Гюнок Мерт Йылмаз Рыдван Озьякуп Огузхан Боздоган Джан Топал Мехмет Уйсал Неджип
Кобель Грегор Мёнье Тома   55' Аканджи Мануэль Хуммельс Матс   70' (Вольф Мариус (   70') Геррейро Рафаэль Беллингхем Джуд   70' (Понграчич Марин (   70') Брандт Юлиан   46' (Витсель Аксель (   46') Дауд Махмуд Ройс Марко Холанн Эрлинг   86' (Кнауфф Ансгар (   86') Мален Дониэлл   70' (Мукоко Юссуфа (   70'   79')
Запасные: Пасслак Феликс Рейньер Жезус Унбехаун Лука Хитц Mapвин
15 сентября. Стадион "Vodafone Park".

 

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Идет 52 минута Брюгге 1:1 ПСЖ 6 4.8 1.51
Идет 50 минута Манчестер Сити 3:1 РБ Лейпциг 1.36 5.4 8.4
Идет 46 минута Атлетико М 0:0 Порту 1.42 4.7 8.2
Идет 50 минута Интер Милан 0:0 Реал Мадрид 2.6 3.3 2.9
Идет 50 минута Спортинг Л 1:3 Аякс 2.46 3.45 2.9
Идет 52 минута Ливерпуль 2:2 Милан 1.63 4.4 5
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