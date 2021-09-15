Голы Беллингхема и Холанна помогли «Боруссии» победить в Турции

«Бешикташ» с дортмундской «Боруссией» провели примерно равный матч, но гости воплотили разницу в классе в голы. В середине первого тайма Тома Менье в касание сыграл в штрафную на Джуда Беллингхема, и тот расстрелял цель. Он же на 45-й минуте вывел Эрлинга Холанна фактически на пустые ворота - 2:0. Арбитр добавил 7 минут компенсированного времени. После подачи со штрафного Франсиско Монтеро отыграл один мяч, но этого было мало - 2:1.