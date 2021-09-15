Голы Беллингхема и Холанна помогли «Боруссии» победить в Турции

«Бешикташ» с дортмундской «Боруссией» провели примерно равный матч, но гости воплотили разницу в классе в голы. В середине первого тайма Тома Менье в касание сыграл в штрафную на Джуда Беллингхема, и тот расстрелял цель. Он же на 45-й минуте вывел Эрлинга Холанна фактически на пустые ворота - 2:0. Арбитр добавил 7 минут компенсированного времени. После подачи со штрафного Франсиско Монтеро отыграл один мяч, но этого было мало - 2:1.
Протокол игры
|Бешикташ
|1:2
|Боруссия Д
|20' Беллингхем Джуд (0:1)
|45' Холанн Эрлинг (0:2)
|(1:2) Монтеро Франcиско 90'
Дестаноглу Эрсин • Розье Валентен • Велинтон Соуза • 43'Монтеро Франcиско • 45'Н'Сакала Фабрис • Соуза Жосеф • Геззаль Рашид 89' ( Тёре Гёкхан ( 89') • Пьянич Миралем • Хатчинсон Атиба 76' 78' ( Учан Салих ( 78') • Ларин Кайл 61' ( Караман Кенан ( 61') • Бачуайи Миши
Запасные: Гюнок Мерт • Йылмаз Рыдван • Озьякуп Огузхан • Боздоган Джан • Топал Мехмет • Уйсал Неджип
Кобель Грегор • Мёнье Тома • 55'Аканджи Мануэль • Хуммельс Матс 70' ( Вольф Мариус ( 70') • Геррейро Рафаэль • Беллингхем Джуд 70' ( Понграчич Марин ( 70') • Брандт Юлиан 46' ( Витсель Аксель ( 46') • Дауд Махмуд • Ройс Марко • Холанн Эрлинг 86' ( Кнауфф Ансгар ( 86') • Мален Дониэлл 70' ( Мукоко Юссуфа ( 70' ) 79'
Запасные: Пасслак Феликс • Рейньер Жезус • Унбехаун Лука • Хитц Mapвин
15 сентября. Стадион "Vodafone Park".