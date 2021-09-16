Беллингхем обошёл Мбаппе и стал рекордсменом Лиги чемпионов

Английский хавбек Джуд Беллингхем стал рекордсменом Лиги чемпионов благодаря голу в матче первого тура против стамбульского «Бешикташа» (2:1). Полузащитник поразил ворота турок в середине первого тайма.

Согласно сведениям OptaJoe, Джуд стал самым юным футболистом, когда-либо забивавшим в Лиге чемпионов. Беллингхем превзошел рекорд звездного француза Килиана Мбаппе. Джуд отметился голом в возрасте 18 лет и 78 дней, а Мбаппе забивал, когда ему было 18 лет и 85 дней.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к английскому футболисту со стороны «Манчестер Сити». Его контракт со «шмелями» рассчитан до лета 2025 года.