Румменигге - о трансфере Холанна: «Будет настоящий аукцион»

Бывший председатель «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением по поводу будущего нападающего «Боруссии» Дортмунд Эрлинга Холанна.

«Это будет настоящий аукцион. Холанна заберёт тот, кто предложит самую большую зарплату. Он продолжает забивать, поэтому заинтересованных в его трансфере будет очень много. Не думаю, что «Баварии» по силам подписать его», - цитирует Румменигге AS.

Напомним, что следующим летом в контракте Холанна активируется функция с правом выкупа за 75 миллионов евро. Ранее сообщалось, что главными претендентами на норвежца являются «Реал», «Барселона», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Как я понимаю, с конца этого сезона активируется пункт об отступных в контракте Холанда. Он не перестаёт забивать, и клубы уже выстраиваются в очередь, чтобы убедить его и агента перейти к ним. Будет настоящий аукцион. Учитывая, что сумма выкупа Холанда уже установлена, игрока заберёт тот, кто предложит самую большую зарплату. Не думаю, что это приемлемо для «Баварии» или любого другого клуба Бундеслиги», – цитирует Румменигге AS. Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/football/news-4453943-rummenigge-holanda-zaberyot-tot-kto-predlozhit-samuyu-vysokuyu-zarplatu-budet-aukcion.html?utm_source=copypaste