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Лига чемпионов

Головин забил гол и был заменён из-за травмы, а «Монако» спокойно обыграл «Спарту» и вышел на «Шахтёр»

10 Августа 2021 • 22:54 Комментировать
Монако
3:1
Спарта Прага
окончен
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В рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сошлись «Монако» и «Спарта».

Протокол игры  
Монако 3:1 Спарта Прага
(1:0) Желсон Мартиньш 50'    
(2:0) Головин Александр 56'    
    78' Моберг-Карлссон Давид (2:1)
(3:1) Диоп Софьян 81'    
Нюбель Александр Сидибе Джибриль Дисаси Аксель Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике   60' (Диоп Софьян (   60') Желсон Мартиньш   61' (Дьятта Крепен (   61') Чуамени Орельен   49'   61' (Матазо Элио (   61') Фофана Юссуф Головин Александр   60' (Якобс Исмаил (   60') Бен-Йеддер Виссам Фолланд Кевин   67' (Фабрегас Сеск (   67')
Запасные: Исидор Вилсон Маецки Радослав Марипан Гильермо Павлович Страхиня Агилар Рубен Матсима Крислен
Ница Флорин Виснер Томаш   5'   84' (Патрак Войцех (   84') Панак Филип Ганцко Давид Полидар Матей Соучек Филип Павелка Давид Сачек Михал   59' (Пулкраб Матей (   59'   88') Карабец Адам   84' (Габриэль Адам (   84') Гложек Адам   66' (Минчев Мартин (   66') Пешек Якуб   67' (Моберг-Карлссон Давид (   67')
Запасные: Геча Милан Дрхал Вацлав Штетина Лукаш Витик Мартин Голец Доминик
10 августа. Стадион "Луи II".

 

Ответный матч «Монако» и «Спарты» не таил в себе много интриги. Так бывает, что одна команда просто класснее. Пражане дома пытались быть неуступчивыми, крыли зоны, быстро встречали, оставляли минимум времени на раздумье, но «Монако» проблем не испытал. Александр Головин отдал голевую передачу и раскрутил атаку, завершившуюся точным ударом Фолланда. Два гола монегаскам хватило для спокойствия. А атаковать у «Спарты» не получалось.

Без особых надежд команда Павла Врба прибыла во Францию, но сложный матч монегаскам «Спарта» обещала. Пару дней назад на этом же стадионе «Монако» потерял очки в игре с «Нантом», смазав себе старт в Лиге 1. Проблем с выходом в заключительный раунд плей-офф Лиги чемпионов Нико Ковачу точно не хотелось, и он выпустил Головина в старте вместе с Бен-Йеддером, Мартиншем и Фолландом. На выходных Александр отыграл только полчаса.

«Монако» вышел с хорошим преимуществом, и это сыграло с командой злую шутку. Через не хочу играли монегаски, будто выставочный матч с детьми. Ужасно много ошибок, слабое движение. «Спарта» это быстро прочувствовала, врубила высокий прессинг и уже в первой половине тайма могла возвращать интригу. Нюбель из центра вратарской отдал пас точно на Сачека, а тот вместо удара покатил левее. Однако мяч отскочил обратно к Сачеку, но теперь удар Михала на себя принял Дисаси. Оборона «Монако» в это время просто спала. То же самое касается и атаки.

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Исправил ситуацию Александр Головин. Полузащитник сборной России из центральной зоны отдал блестящую передачу на ход Фолланду. Кевин вышел на рандеву с голкипером, но пробил аккурат в Ницэ. После этого момента хозяева наконец пришли в себя и безраздельно захватили территорию. Пражане уже не помышляли об атаках. Гол в раздевалку хотел оформить Головин. Метров с 23-х шикарно закрутив в дальнюю от себя «девятку». Но Ницэ и тут не сплоховал, достав мяч в бодром прыжке.

Гол же случился через 5 минут после перерыва. Желсон Мартинш обыгрался с Фолландом и с полуфланга ворвался в штрафную площадь. Ницэ почему-то сразу пошёл перехватывать прострел, что и заметил португалец. Без проблем Мартинш уложил мяч в опустевший ближний угол – 1:0. А уже через 6 минут преимущество «Монако» удвоилось, а мы радовались голу Головина. Нехитрая комбинация Фолланда, Бен-Йеддера и Александра завершилась точным ударом россиянина из центра штрафной площади – 2:0. В момент удара по воротам под Головина подкатился Павелка, нанеся Александру небольшое повреждение. Ковач решил не рисковать, заменив россиянина.

Embed from Getty Images

После второго гола игра не закончилась, хотя интрига и завяла. «Монако» парой резвых атак накатился на ворота Ницэ. Не хватило точности в завершении, а ещё отменили гол Диасси, который перед точным ударом облокотился на соперника. Пражане вообще сумели счёт размочить за 12 минут до конца встречи. Опять ошибся Нюбель, подарив мяч Павелке. Тот быстро отпасовал на Давида Карлссона, а шведский форвард уже наказал голкипера.

Но последнее слово осталось за «Монако». Якобс по левому краю бросил в прорыв Диопа, Софьян ворвался в штрафную площадь и точно пробил в ближний угол – 3:1. Два раза выиграли французы и легко прошли в заключительный раунд плей-офф Лиги чемпионов, где команде Александра Головина предстоят матчи против донецкого «Шахтёра».

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окончен Славия Прага 1:0 Ференцварош
окончен Шериф 1:0 Црвена Звезда 3.95 3.1 2.1
окончен Шахтёр Донецк 2:1 Генк
окончен Монако 3:1 Спарта Прага 1.35 5.05 9
Идет 123 минута Лудогорец 2:2 Олимпиакос 3.05 3.1 2.5
окончен Митьюлланд 0:1 ПСВ
окончен Янг Бойз 3:1 ЧФР Клуж 1.55 3.9 6.6
Идет 88 минута Бенфика 1:0 Спартак Москва 1.42 5.1 8
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