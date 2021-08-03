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Лига чемпионов

Головин прокомментировал победу над «Спартой»

03 Августа 2021 • 23:05 Комментировать
Монако
...
Спарта Прага
10.08 21:00
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над пражской «Спартой» со счётом 2:0 в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.  

«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели, но он очень важный», - передаёт слова хавбека «Спорт-Экспресс». Александр также упомянул, что игра была равная, но, после забитого гола «Монако» стал чувствовать себя более уверено и заслужено победил. Кроме того, игрок отметил, что «Спарта» - очень хороший соперник, и шансы на выход в следующий раунд есть у обеих команд.

Ответный матч запланирован на 10 августа. Пройдёт он в Монако на стадионе «Луи II» в 21:00 по Москве.


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Спарта Прага Александр Головин
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окончен Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс 3.3 3.4 2.2
окончен Спарта Прага 0:2 Монако 4.75 3.5 1.8
окончен Генк 1:2 Шахтёр Донецк
окончен ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз 3.5 3.25 2.2
окончен ПСВ 3:0 Митьюлланд
окончен Црвена Звезда 1:1 Шериф 1.32 4.7 11.5
окончен Олимпиакос 1:1 Лудогорец 1.65 3.6 6
04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
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