Головин прокомментировал победу над «Спартой»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу над пражской «Спартой» со счётом 2:0 в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Пока мы сделали только первый шаг к главной цели, но он очень важный», - передаёт слова хавбека «Спорт-Экспресс». Александр также упомянул, что игра была равная, но, после забитого гола «Монако» стал чувствовать себя более уверено и заслужено победил. Кроме того, игрок отметил, что «Спарта» - очень хороший соперник, и шансы на выход в следующий раунд есть у обеих команд.

Ответный матч запланирован на 10 августа. Пройдёт он в Монако на стадионе «Луи II» в 21:00 по Москве.