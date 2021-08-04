Чуамени, оскорблённый расистами в Праге: «Трудно подобрать слова»

21-летний игрок «Монако» Орельен Чуамени дал комментарий об инциденте с проявлением расизма в свой адрес, во время игры третьего квалификационного ранда Лиги чемпионов против пражской «Спарты», в которой французская команда победила со счётом 2:0.

После того, как Орельен забил первый мяч, c трибун арены раздалось «уханье» в его сторону.

«Трудно подобрать слова, чтобы передать вам, что я чувствую по поводу того, что произошло вчера», - сообщает футболист в своём официальном инстаграм-аккаунте.

Чуамени стал игроком «монегасков» в январе 2020 года. За это время он провёл 46 матчей во всех соревнованиях, забив при этом четыре мяча и сделав четыре результативные передачи. Контракт игрока истекает в конце сезона 2024 года.