Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 194 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Лига чемпионов

Чуамени, оскорблённый расистами в Праге: «Трудно подобрать слова»

04 Августа 2021 • 21:33 Комментировать
Монако
...
Спарта Прага
1.47 4.10 7.80
10.08 21:00
1000 рублей бесплатная ставка

21-летний игрок «Монако» Орельен Чуамени дал комментарий об инциденте с проявлением расизма в свой адрес, во время игры третьего квалификационного ранда Лиги чемпионов против пражской «Спарты», в которой французская команда победила со счётом 2:0.

После того, как Орельен забил первый мяч, c трибун арены раздалось «уханье» в его сторону.

«Трудно подобрать слова, чтобы передать вам, что я чувствую по поводу того, что произошло вчера», - сообщает футболист в своём официальном инстаграм-аккаунте.

Чуамени стал игроком «монегасков» в январе 2020 года. За это время он провёл 46 матчей во всех соревнованиях, забив при этом четыре мяча и сделав четыре результативные передачи. Контракт игрока истекает в конце сезона 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Спарта Прага Лига Чемпионов Орельен Чуамени
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Спартак Москва 0:2 Бенфика 3.5 3.4 2.25
Идет 63 минута Динамо Загреб 1:0 Легия
Идет 67 минута Ференцварош 2:0 Славия Прага
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Августа
22:22 · Лига чемпионов
Хендрикс: «Ещё ничего не закончено, посмотрим. Всё впереди»
21:59 · Лига чемпионов
Федотов заявил, что судья допустил две результативные ошибки в матче «Спартака» и «Бенфики» 2
21:33 · Лига чемпионов
Чуамени, оскорблённый расистами в Праге: «Трудно подобрать слова»
19:58 · Лига чемпионов
Витория: «Основная задача - агрессивная игра в обороне» 1
19:30 · Лига чемпионов
​«Спартак» - «Бенфика» - 0:2 (закончен) 79
19:28 · Лига чемпионов
​Витория дал понять, что «Спартак» против «Бенфики» сыграет от обороны 2
18:47 · Лига чемпионов
Мейра: «Непопадание в Лигу чемпионов будет большим ударом для «Бенфики» 2 эксклюзив
17:54 · Лига чемпионов
​Червиченко сделал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»
15:40 · Лига чемпионов
​Уткин встал на защиту Руя Витории 2
13:38 · Лига чемпионов
Непомнящий: «Спартаку» легче играть с «Бенфикой», чем с «Уфой»
12:41 · Лига чемпионов
На матч «Спартак» - «Бенфика» заменили судейскую бригаду
11:38 · Лига чемпионов
Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» - «Бенфика»
09:21 · Лига чемпионов
Де Дзерби оценил старт «Шахтёра» в квалификации Лиги чемпионов
08:39 · Лига чемпионов
Ковач: «Монако» выиграл матч и победил расизм»
02:04 · Лига чемпионов
Спартак - Бенфика: где смотреть прямую трансляцию онлайн
Все новости
Рекомендуем
 