Головин забил «Спарте» и был заменён из-за повреждения

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав команды на ответный поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с пражской «Спартой». Первый тайм матча прошел без голов, а сразу после перерыва третья команда Франции начала забивать. Сначала Желсон Мартиньш открыл счет, а вскоре отличился уже сам Головин. Хавбек получил передачу от Кевина Фолланда и с центра штрафной вколотил мяч в сетку - 2:0.

Добавим, что в момент голевого удара Головину досталось по ногам от Давида Павелки. Пострадавшему заморозили ногу и тут же заменили. Не исключено, что в качестве меры предосторожности.

Отметим, что в прошлом матче «Монако» победил со счетом 2:0, и если не пропустит четыре мяча, то в плей-офф сыграет с «Шахтёром».