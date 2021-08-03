Полузащитник «Монако» подвергся расистским оскорблениям во время матча ЛЧ

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и французским «Монако» был прерван в первом тайме. Когда игрок гостей Орельен Чуамени на 37-й минуте забил первый мяч, то c трибун было слышно «уханье» в его сторону. После нескольких минут перерыва судья игру возобновил.

Поединок завершился со счётом 2:0 в пользу «монегасков». Результативную передачу на французского полузащитника отдал россиянин Александр Головин. Немецкий форвард Кевин Фолланд стал автором второго гола в этой встрече.

Ответный матч запланирован на 10 августа, пройдёт он в Монако на стадионе «Луи II» o 21:00 по Москве.