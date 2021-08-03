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Лига чемпионов

Полузащитник «Монако» подвергся расистским оскорблениям во время матча ЛЧ

03 Августа 2021 • 22:05 Комментировать
Монако
...
Спарта Прага
10.08 21:00
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Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между чешской «Спартой» и французским «Монако» был прерван в первом тайме. Когда игрок гостей Орельен Чуамени на 37-й минуте забил первый мяч, то c трибун было слышно «уханье» в его сторону. После нескольких минут перерыва судья игру возобновил.

Поединок завершился со счётом 2:0 в пользу «монегасков». Результативную передачу на французского полузащитника отдал россиянин Александр Головин. Немецкий форвард Кевин Фолланд стал автором второго гола в этой встрече.

Ответный матч запланирован на 10 августа, пройдёт он в Монако на стадионе «Луи II» o 21:00 по Москве.    


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Евро-Футбол.Ру,
Монако Лига Чемпионов Орельен Чуамени
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окончен Мальмё 2:1 Глазго Рейнджерс 3.3 3.4 2.2
окончен Спарта Прага 0:2 Монако 4.75 3.5 1.8
окончен Генк 1:2 Шахтёр Донецк
окончен ЧФР Клуж 1:1 Янг Бойз 3.5 3.25 2.2
окончен ПСВ 3:0 Митьюлланд
Идет 45 минута Црвена Звезда 1:1 Шериф 1.32 4.7 11.5
Идет 48 минута Олимпиакос 0:0 Лудогорец 1.65 3.6 6
04.08  20:00 Спартак Москва ... Бенфика 3 3.4 2.35
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