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Лэмпард оценил покер Жиру в матче с «Севильей»

03 Декабря 2020, 08:36,

Global Look Press

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру нападающего команды Оливье Жиру в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (4:0). Француз отметился четырьмя забитыми мячами.

«Голы Оливье в матче с «Севильей» - это было прекрасно. Это было отличное индивидуальное выступление, я в восторге как от его игры, так и от игры всех футболистов в целом», - приводит слова специалиста портал Goal.

После пяти сыгранных туров группового этапа Лиги чемпионов «пенсионеры» набрали 13 баллов и гарантировали себе первое место в таблице группы Е.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фрэнк Лэмпард, Оливье Жиру
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