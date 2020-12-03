Лэмпард оценил покер Жиру в матче с «Севильей»

Рулевой лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал игру нападающего команды Оливье Жиру в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Севильи» (4:0). Француз отметился четырьмя забитыми мячами.

«Голы Оливье в матче с «Севильей» - это было прекрасно. Это было отличное индивидуальное выступление, я в восторге как от его игры, так и от игры всех футболистов в целом», - приводит слова специалиста портал Goal.

После пяти сыгранных туров группового этапа Лиги чемпионов «пенсионеры» набрали 13 баллов и гарантировали себе первое место в таблице группы Е.