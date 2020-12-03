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Жиру и Лукаку претендуют на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов

03 Декабря 2020, 08:51,

Global Look Press

На официальном сайте УЕФА представлены претенденты на звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов по итогам матчей пятого тура группового этапа.

За награду поборются следующие игроки: нападающий «Интера» Ромелу Лукаку, забивший два гола в матче с менхенгладбахской «Боруссией», автор дубля в ворота «Локомотива» форвард «Зальцбурга» Мергим Бериша, хавбек «Истанбул Башакшехира» Ирфан Кахведжи (хет-трик в игре с «РБ Лейпцигом»), а также нападающий «Челси» Оливье Жиру, оформивший покер в поединке с «Севильей».

Проголосовать за одного из номинантов можно на официальном сайте УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ромелу Лукаку, Оливье Жиру
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