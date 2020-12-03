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Жиру - самый возрастной автор покера в Лиге чемпионов

03 Декабря 2020, 09:25,

Global Look Press

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов лондонский «Челси» на выезде встречался с испанской «Севильей». «Пенсионеры» одержали уверенную победу со счетом 4:0. Все голы в составе английского клуба забил 34-летний французский нападающий Оливье Жиру.

Как информирует УЕФА в «Твиттере», Оливье стал самым возрастным игроком, которому удалось сделать покер в поединке Лиги чемпионов.

Перед заключительным туром группового этапа «Челси» имеет в своем активе 13 баллов. Команда Фрэнка Лэмпарда гарантировала себе первое место в квартете Е. В шестом туре лондонцы на «Стэмфорд Бридж» примут «Краснодар».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Оливье Жиру
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Комментарии (1)
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White_Shark
03 Декабря 2020, 10:45

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