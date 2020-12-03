Покер Жиру обеспечил «Челси» первое место в группе

«Челси» уверенно в гостях разобрался с «Севильей» и обеспечил первое место в группе. Победу лондонцам принёс Оливье Жиру, оформивший покер.

В среду в группе Е Лиги чемпионов прошёл матч, в котором мог определиться победитель квартета. «Челси» и «Севилья» досрочно обеспечили себе места в плей-офф, оставалось только понять, кто будет первым, а кто вторым. К очному матчу в Испании коллективы подошли, имея по 10 очков, а первая встреча в Лондоне завершилась 0:0. Таким образом, победитель матча в среду обеспечивал бы себе первую строчку.

«Челси» активно начал матч и с первых минут стал искать варианты в атаке. Уже в самом дебюте лондонцы реализовали своё давление. Хаверц протащил мяч через полполя, дошёл до штрафной испанцев, сделал передачу на Жиру, который на замахе убрал Диего Карлоса и пробил в цель. После этого «Севилья» попробовала забрать мяч себе, но его перекатывание ни к чему не приводило.

«Челси», поведя в счёте, отошёл назад. «Севилья» же ничего придумать не могла. Более того, несмотря на преимущество андалузцев ближе к голу были гости. Сначала Пулишич протащил мяч, вошёл в штрафную, но его удар Пастор парировал за пределы поля. После углового Рюдигер здорово пробивал головой, но уже с ленточки мяч вынес Васкес.

Вторая часть стартовой половины вновь шла скорее под диктовку «Челси», но больше опасных моментов до перерыва не возникло. В итоге, на перерыв лондонцы ушли с приятным для себя счётом. В начале второго тайма англичане удвоили счёт. После позиционной атаки Ковачич покатил мяч в штрафную, Жиру ушел от Серхи Гомеса и черпачком перебросил пастора.

У «Севильи» толком ничего не получалось, а «Челси» продолжал контролировать ход матча. До разгромного счёт мог довести Маунт. После паса Зиеша англичанин пальнул с линии штрафной, но Пастор выручил. Тем не менее, за пятнадцать минут до конца матча Жиру оформил хет-трик. После навеса Канте справа француз головой пробил под перекладину.

Однако и это был не конец. Вскоре после навеса Гомес в своей штрафной завалил Жиру, и судья назначил пенальти. Сам же француз подошёл к мячу и оформил покер. Интересно, что тут же в ворота андалузцев мог быть назначен ещё один пенальти, но после просмотра видеоповтора арбитр не стал этого делать.

Благодаря победе лондонцы обеспечили себе первое место в группе, в то время как андалузцы остались вторыми. В последнем туре «Челси» примет дома «Краснодар», а «Севилья» в свою очередь отправиться в гости к «Ренну». Правда, испанцем сейчас больше волнует матч внутреннего чемпионата, ведь на выходных андалузцев ждёт матч против мадридского «Реала». Андрей Центров