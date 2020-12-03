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Покер Жиру обеспечил «Челси» первое место в группе

03 Декабря 2020, 00:51,

Global Look Press

«Челси» уверенно в гостях разобрался с «Севильей» и обеспечил первое место в группе. Победу лондонцам принёс Оливье Жиру, оформивший покер.

Протокол игры  
Севилья 0:4 Челси
    8' Жиру Оливье (0:1)
    54' Жиру Оливье (0:2)
    74' Жиру Оливье (0:3)
    83' Жиру Оливье (0:4)
Пастор Альфонсо Навас Хесус   59' (Кунде Жюль (   59') Серхи Гомес   83' Карлос Диего Сантос Рекик Карим Оскар Родригес   60' (Хордан Хоан (   60') Гудель Неманья   15' Ракитич Иван   75' (Торрес Оливер (   75') Васкес Франко   66' (Мунир Эль-Хаддади (   66') Эн-Несири Юссеф Идрисси Уссама   41'   60' (Окампос Лукас (   60')
Запасные: Де Йонг Люк Фернандо Режес Адриан Гонсалес Васкес Хави Сарсана Антонио
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Эмерсон Палмиери Жоржиньо II   85' (Гилмор Билли (   85') Ковачич Матео   37'   67' (Зиеш Хаким (   67'   90') Хадсон-Одои Каллум Хаверц Кай   68' (Канте Н'Голо (   68') Пулишич Кристиан   43'   68' (Маунт Мэйсон (   68'   90') Жиру Оливье   84' (Вернер Тимо (   84')
Запасные: Чилвел Бенджамин Абрахам Тэмми Джеймс Рис II Алонсо Маркос Кабальеро Вилли Томори Фикайо Аррисабалага Кепа
02 декабря. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).

 

В среду в группе Е Лиги чемпионов прошёл матч, в котором мог определиться победитель квартета. «Челси» и «Севилья» досрочно обеспечили себе места в плей-офф, оставалось только понять, кто будет первым, а кто вторым. К очному матчу в Испании коллективы подошли, имея по 10 очков, а первая встреча в Лондоне завершилась 0:0. Таким образом, победитель матча в среду обеспечивал бы себе первую строчку.

«Челси» активно начал матч и с первых минут стал искать варианты в атаке. Уже в самом дебюте лондонцы реализовали своё давление. Хаверц протащил мяч через полполя, дошёл до штрафной испанцев, сделал передачу на Жиру, который на замахе убрал Диего Карлоса и пробил в цель. После этого «Севилья» попробовала забрать мяч себе, но его перекатывание ни к чему не приводило.

«Челси», поведя в счёте, отошёл назад. «Севилья» же ничего придумать не могла. Более того, несмотря на преимущество андалузцев ближе к голу были гости. Сначала Пулишич протащил мяч, вошёл в штрафную, но его удар Пастор парировал за пределы поля. После углового Рюдигер здорово пробивал головой, но уже с ленточки мяч вынес Васкес.

Вторая часть стартовой половины вновь шла скорее под диктовку «Челси», но больше опасных моментов до перерыва не возникло. В итоге, на перерыв лондонцы ушли с приятным для себя счётом. В начале второго тайма англичане удвоили счёт. После позиционной атаки Ковачич покатил мяч в штрафную, Жиру ушел от Серхи Гомеса и черпачком перебросил пастора.

У «Севильи» толком ничего не получалось, а «Челси» продолжал контролировать ход матча. До разгромного счёт мог довести Маунт. После паса Зиеша англичанин пальнул с линии штрафной, но Пастор выручил. Тем не менее, за пятнадцать минут до конца матча Жиру оформил хет-трик. После навеса Канте справа француз головой пробил под перекладину.

Однако и это был не конец. Вскоре после навеса Гомес в своей штрафной завалил Жиру, и судья назначил пенальти. Сам же француз подошёл к мячу и оформил покер. Интересно, что тут же в ворота андалузцев мог быть назначен ещё один пенальти, но после просмотра видеоповтора арбитр не стал этого делать.

Благодаря победе лондонцы обеспечили себе первое место в группе, в то время как андалузцы остались вторыми. В последнем туре «Челси» примет дома «Краснодар», а «Севилья» в свою очередь отправиться в гости к «Ренну». Правда, испанцем сейчас больше волнует матч внутреннего чемпионата, ведь на выходных андалузцев ждёт матч против мадридского «Реала». Андрей Центров
Евро-Футбол.Ру Константин Евграфов
Теги: Челси, Севилья
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Комментарии (2)
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0
Oleg-Chelsea
03 Декабря 2020, 00:58

Жиру... однако....

1
Манчестерский Иппатий
03 Декабря 2020, 00:54

Вот тебе и "пенсионер"... То-то Лэмп хочет его иметь в обойме до конца сезона.
Все наших - с убедительной победой!!!

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