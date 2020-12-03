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Жиру – самый возрастной автор покера в Лиге чемпионов

03 Декабря 2020, 00:50,

Global Look Press

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» на своём поле принимает «Челси».

На 83-й минуте точным ударом с пенальти отметился нападающий «Челси» Оливье Жиру. Этот гол стал четвёртым для француза в сегодняшнем матче. Таким образом, 34-летний Жиру стал самым возрастным футболистом, оформлявшим покер в Лиге чемпионов.

На данный момент идёт 90-я минута матча, «Челси» впереди со счётом 4:0.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Жиру сыграл лишь пять матчей за лондонский клуб, но голевыми действиями не отметился.

Агент француза неоднократно заявлял, что его клиент может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Челси, Оливье Жиру
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Комментарии (2)
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0
CELTIC FROST
03 Декабря 2020, 01:43

Вот он - пример - для вечно перспективных французских нытиков из МЮ. Молоток!

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Oleg-Chelsea
03 Декабря 2020, 01:00

Молодец, старичок!!!

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