Жиру – самый возрастной автор покера в Лиге чемпионов

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03 Декабря 2020, 00:50,
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В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» на своём поле принимает «Челси».
На 83-й минуте точным ударом с пенальти отметился нападающий «Челси» Оливье Жиру. Этот гол стал четвёртым для француза в сегодняшнем матче. Таким образом, 34-летний Жиру стал самым возрастным футболистом, оформлявшим покер в Лиге чемпионов.
На данный момент идёт 90-я минута матча, «Челси» впереди со счётом 4:0.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Жиру сыграл лишь пять матчей за лондонский клуб, но голевыми действиями не отметился.
Агент француза неоднократно заявлял, что его клиент может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Челси, Оливье Жиру
Вот он - пример - для вечно перспективных французских нытиков из МЮ. Молоток!
Молодец, старичок!!!