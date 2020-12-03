Жиру – самый возрастной автор покера в Лиге чемпионов

В рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» на своём поле принимает «Челси».

На 83-й минуте точным ударом с пенальти отметился нападающий «Челси» Оливье Жиру. Этот гол стал четвёртым для француза в сегодняшнем матче. Таким образом, 34-летний Жиру стал самым возрастным футболистом, оформлявшим покер в Лиге чемпионов.

На данный момент идёт 90-я минута матча, «Челси» впереди со счётом 4:0.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Жиру сыграл лишь пять матчей за лондонский клуб, но голевыми действиями не отметился.

Агент француза неоднократно заявлял, что его клиент может покинуть «Челси» в зимнее трансферное окно.