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Луческу: «После первого пропущенного мяча «Динамо» опустило руки и бросило играть»

25 Ноября 2020, 11:19,

Global Look Press

Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором его команда на своем поле разгромно проиграла каталонской «Барселоне» (0:4).

«Первый тайм мы провели лучше, но во втором тайме «Барселона» показала свой уровень. Была разница в качестве, технике, скорости мышления и комбинациях. После первого пропущенного мяча мы опустили руки и бросили играть», - передает слова румынского специалиста официальный сайт украинского клуба.

После четырех проведенных туров «Динамо» набрало всего одно очко и занимает третье место в таблице группы G. «Барселона» имеет 100-процентный показатель и гарантировала себе выход в плей-офф турнира.

Следующий матч киевская команда сыграет на выезде с туринским «Ювентусом». Встреча состоится второго декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Динамо Киев, Мирча Луческу
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