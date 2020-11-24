Луческу: «Барселона» - одна из лучших команд в мире, но сейчас они переживают не лучшие времена»

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча против «Барселоны» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Барселона» - одна из лучших команд в мире. Сейчас этот клуб переживает не лучшие времена из-за ряда факторов. Но я уверен, что «Барселона» преодолеет этот период и вернется наверх.

Месси не сыграет? Присутствие Лео всегда дает преимущество во многих аспектах. Но все игроки «Барселоны» играют на высочайшем уровне. К тому же у них есть талантливая молодежь, которым 21-22 года, но они уже имеют определенный опыт выступлений на высоком уровне», - цитирует Луческу пресс-служба УЕФА.