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«Барселона» оставила Месси вне заявки на матч с киевским «Динамо»

23 Ноября 2020, 15:02,

Global Look Press

Во вторник «Барселона» сыграет матч четвёртого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Среди футболистов, которые отправляются на этот поединок нет форварда Лионеля Месси и полузащитника Френки де Йонга. Скорее всего, тренерский штаб каталонцев решил предоставить отдых лидеру своих атак. Напомним, что в главном еврокубке «Барселона» идет без потерь, а вот в Ла Лиге после поражения от «Атлетико» «блауграна» идет всего на 12-й строчке, после восьми сыгранных матчей набрав всего 11 очков.

Лионель Месси в этом футбольном году выходил на поле в 11 матчах, забил 6 мячей и четырежды ассистировал партнерам.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Барселона, Лионель Месси
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Комментарии (2)
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0
Misha_diablo_football
23 Ноября 2020, 17:06

Хорошо что остался Украина кишит больными.....

0
Кар Карыч
23 Ноября 2020, 15:05

Без него лучше будет.

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