«Барселона» оставила Месси вне заявки на матч с киевским «Динамо»

Во вторник «Барселона» сыграет матч четвёртого тура Лиги чемпионов против киевского «Динамо». Среди футболистов, которые отправляются на этот поединок нет форварда Лионеля Месси и полузащитника Френки де Йонга. Скорее всего, тренерский штаб каталонцев решил предоставить отдых лидеру своих атак. Напомним, что в главном еврокубке «Барселона» идет без потерь, а вот в Ла Лиге после поражения от «Атлетико» «блауграна» идет всего на 12-й строчке, после восьми сыгранных матчей набрав всего 11 очков.

Лионель Месси в этом футбольном году выходил на поле в 11 матчах, забил 6 мячей и четырежды ассистировал партнерам.