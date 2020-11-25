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Куман: «В игре с «Динамо» все увидели очень голодную «Барселону»

25 Ноября 2020, 08:39,

Global Look Press

Наставник каталонской «Барселоны» Рональд Куман высказался о победе над киевским «Динамо» в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «сине-гранатовых».

«Не стану выделять кого-то одного, вся команда сыграла отлично. Я доволен нашим выступлением в Киеве. Все наконец-то увидели очень голодную «Барселону». Молодежь заслужила свой шанс, а опытные футболисты получили возможность отдохнуть», - приводит слова голландца пресс-служба киевского клуба.

«Барселона» набрала 12 очков после четырех туров и гарантировала себе выход в плей-офф. «Динамо» с одним очком занимает третье место.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Рональд Куман
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