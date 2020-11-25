«Барселона» покуражилась в Киеве без Месси и шагнула в плей-офф Лиги чемпионов

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25 Ноября 2020, 00:51,
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Куман привёз в гости к киевскому «Динамо» второй состав и не прогадал.
|Динамо Киев
|0:4
|Барселона
|52' Дест Серджино (0:1)
|57' Брайтвайт Мартин (0:2)
|70' Брайтвайт Мартин (0:3)
|90' Гризманн Антуан (0:4)
В Каталонии киевское «Динамо» сыграло неплохо, несмотря на то, что было в ограниченном составе из-за коронавирусной темы. По моментам «Барселона» превзошла «бело-голубых», но главным героем того матча стал Тер Штеген, нейтрализовавший несколько выходов один на один. В ответном матче резервный состав презентовала и «Барселона», но в большей степени не вынужденно, а по решению Кумана. В большей степени – потому что серьёзная объективная потеря имела место быть, речь о Пике.
Киевляне тоже вышли далеко не в самом оптимальном сочетании, однако вполне могли закончить первый тайм со счётом в свою пользу. Обновлённая «Барселона» без Месси и прочих проводила словно товарищеский матч. За результат она могло серьёзно не опасаться, поскольку имела после первого круга стопроцентный показатель набранных очков. Каталонцы держали в уме, что у них впереди ещё будет целый тайм, а киевляне запороли пару-тройку неплохих шансов. Особенно досадной получилась ситуация минут за пятнадцать до перерыва, когда Вербич помешал пробить Буяльскому после прострела. Перед самым перерывом Де Пена в контратаке вошёл в чужую штрафную слева и наносил удар с острого угла, однако Тер Штеген не сплоховал. А ведь в прошлую субботу в матче с мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании немецкий голкипер допустил роковую ошибку как раз в конце первого тайма.
Но вернёмся в Киев. В начале второй половины встречи имел возможность отличиться с правого полуфланга Вербич, однако такие удары для Тер Штегена как семечки. Динамовцы не дожали именитого соперника в нужные моменты и на 52-й минуте оказались в статусе отыгрывающихся. Своим первым голом за «Барселону» отметился Дест. Получив короткий пас в зоне правого инсайда от Брайтвайта, он примерно с угла вратарской закатил мяч в дальний угол (0:1).
Динамовцы чуть не пропустили сразу – удар у Тринкана с рикошетом от газона толком не получился, и мяч пришёл в руки Бущану. Хозяева впали в некоторый ступор, и второй гол каталонцев всё-таки не заставил себя долго ждать. Аленья подал угловой с левого края, а Мингеса на ближней штанге опередил Забарного и сделал поперечную скидку, которую в пустые ворота замкнул Брайтвайт.
Где 0:2, там и 0:3. Де Пена мог подарить киевлянам надежду, но мяч свалился у него с ноги, когда он целился в левый угол. «Барселона» ответила на это ударом падавшего Брайтвайта головой – Бущан сделал сэйв, но он наверняка не войдёт в статистику. Арбитр назначил пенальти, потому что упасть Брайтвайту сильно помог толкнувший его сзади в спину Попов. Исполнять одиннадцатиметровый вызвался сам пострадавший – Бущан угадал угол, но не дотянулся до мяча.
Было понятно, что шансы киевлян отыграться мизерны, и чуда не случилось. За четвёртый забитый гол в каком-то смысле соперничали Пуч и Брайтвайт, а оказалось, что его провёл вышедший на замену Гризманн, один из немногих представителей первого состава «сине-гранатовых». Он расстрелял из пределов штрафной правый угол и установил окончательный счёт.
«Барселона» спокойно резервным составом решила задачу прохода в плей-офф Лиги чемпионов.«Барселона» спокойно резервным составом решила задачу прохода в плей-офф Лиги чемпионов. «Динамо» же поборется максимум за третью строчку в группе с «Ференцварошем». Ситуация этих двух команд схожа с положением «Краснодара» и «Ренна» в другой группе – у всех по одному набранному очку и шансы лишь на лигоевропейскую весну.
Кирилл Иванцов
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Барселона, Динамо Киев, Лига Чемпионов
Второй тайм развеял тоску.)))
Жива чертяка.
Естественно, в соперниках дубль Киева, но и у Барсы молодёжка.
Самое приятное, что увидели желание и настроение игроков быть Барсой.
Дест в очередной раз показал, что фланг с ним это будущее основы.
Коут очень старался, но... столько брака.
Оборона, опять же, с учётом соперника была внимательна. А это дарит надежду на то, что проживём практически без всей основы в этой линии.
Всех с победой!
жаль что Киевляне были ослабленны , поэтому конкуренции не получилось , тотальное почти превосходство резерва Барсы , но так то СОВСЕМ не привычно видеть такую Барсу , Коут все же не может себя найти , хорошее преобретение в лице Деста , очень неплохой . Благо Гризи забил , очень будет любопытно если Куман выпустит этот состав против ЮВЕ понять хочется как они будут с более мощной командой играть . Когда смотрю на Кумана , вижу Зидана , такой спокойный , фиг поймешь о чем думает , прям самураи ))) вот школа , эх уходит поколение , такие мужики , Зидан , Куман , просто глыбы . Но когда Гризи забил все же заискрились радостью его глаза )))
Молодежь играет более вдохновенно, чем старички. И прессинг хороший, и скорости хорошие показали и что странно, командное взаимодействие. До последнего ходили в атаку, желание огромное. Альба с Дестом разрывали края, неудержимы были. Брейтвейт забивает больше, чем за все свое выступление за Барсу, ассист отдает Мингеса, забивает Гриз первым же моментом, добротная игра Пуча и Аленья, игравших чуть ли не свои первые матчи - сложилось многое. Но такой вот игры мы ждем с серьезными соперниками, та же страсть и напор нужны. Надеюсь, искра поможет разгореться пламени игры Барсы.
проверили молодёжь. можно их подтягивать в основную команду. а так особо и комментировать нечего. всех с победой!
С позитивчиком, pol-black!
с победой ))