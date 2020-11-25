«Барселона» покуражилась в Киеве без Месси и шагнула в плей-офф Лиги чемпионов

Куман привёз в гости к киевскому «Динамо» второй состав и не прогадал.

В Каталонии киевское «Динамо» сыграло неплохо, несмотря на то, что было в ограниченном составе из-за коронавирусной темы. По моментам «Барселона» превзошла «бело-голубых», но главным героем того матча стал Тер Штеген, нейтрализовавший несколько выходов один на один. В ответном матче резервный состав презентовала и «Барселона», но в большей степени не вынужденно, а по решению Кумана. В большей степени – потому что серьёзная объективная потеря имела место быть, речь о Пике.

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Киевляне тоже вышли далеко не в самом оптимальном сочетании, однако вполне могли закончить первый тайм со счётом в свою пользу. Обновлённая «Барселона» без Месси и прочих проводила словно товарищеский матч. За результат она могло серьёзно не опасаться, поскольку имела после первого круга стопроцентный показатель набранных очков. Каталонцы держали в уме, что у них впереди ещё будет целый тайм, а киевляне запороли пару-тройку неплохих шансов. Особенно досадной получилась ситуация минут за пятнадцать до перерыва, когда Вербич помешал пробить Буяльскому после прострела. Перед самым перерывом Де Пена в контратаке вошёл в чужую штрафную слева и наносил удар с острого угла, однако Тер Штеген не сплоховал. А ведь в прошлую субботу в матче с мадридским «Атлетико» в чемпионате Испании немецкий голкипер допустил роковую ошибку как раз в конце первого тайма.

Но вернёмся в Киев. В начале второй половины встречи имел возможность отличиться с правого полуфланга Вербич, однако такие удары для Тер Штегена как семечки. Динамовцы не дожали именитого соперника в нужные моменты и на 52-й минуте оказались в статусе отыгрывающихся. Своим первым голом за «Барселону» отметился Дест. Получив короткий пас в зоне правого инсайда от Брайтвайта, он примерно с угла вратарской закатил мяч в дальний угол (0:1).

Динамовцы чуть не пропустили сразу – удар у Тринкана с рикошетом от газона толком не получился, и мяч пришёл в руки Бущану. Хозяева впали в некоторый ступор, и второй гол каталонцев всё-таки не заставил себя долго ждать. Аленья подал угловой с левого края, а Мингеса на ближней штанге опередил Забарного и сделал поперечную скидку, которую в пустые ворота замкнул Брайтвайт.

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Где 0:2, там и 0:3. Де Пена мог подарить киевлянам надежду, но мяч свалился у него с ноги, когда он целился в левый угол. «Барселона» ответила на это ударом падавшего Брайтвайта головой – Бущан сделал сэйв, но он наверняка не войдёт в статистику. Арбитр назначил пенальти, потому что упасть Брайтвайту сильно помог толкнувший его сзади в спину Попов. Исполнять одиннадцатиметровый вызвался сам пострадавший – Бущан угадал угол, но не дотянулся до мяча.

Было понятно, что шансы киевлян отыграться мизерны, и чуда не случилось. За четвёртый забитый гол в каком-то смысле соперничали Пуч и Брайтвайт, а оказалось, что его провёл вышедший на замену Гризманн, один из немногих представителей первого состава «сине-гранатовых». Он расстрелял из пределов штрафной правый угол и установил окончательный счёт.

«Барселона» спокойно резервным составом решила задачу прохода в плей-офф Лиги чемпионов.«Барселона» спокойно резервным составом решила задачу прохода в плей-офф Лиги чемпионов. «Динамо» же поборется максимум за третью строчку в группе с «Ференцварошем». Ситуация этих двух команд схожа с положением «Краснодара» и «Ренна» в другой группе – у всех по одному набранному очку и шансы лишь на лигоевропейскую весну.

Кирилл Иванцов