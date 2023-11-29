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Чемпионат Украины. Премьер-Лига

«Шахтёр» победил в этом розыгрыше Лиге чемпионов столько раз, сколько за три предыдущих

29 Ноября 2023 • 01:13 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:0
Антверпен

Украинский «Шахтёр» одержал победы в трёх матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов и сохраняет шансы на выход из группы в последнем туре группового этапа.

Удивительно, но «горняки» одержали столько же побед, сколько за три предыдущих розыгрыша ЛЧ вместе взятых (три победы в 18 матчах). А две победы подряд в ЛЧ «Шахтёр» в последний раз одерживал в турнире в сезоне-2017/18, пишет Opta Sports.

Напомним, что к шестому туру у «Шахтера» девять баллов в копилке - столько же у идущего вторым в группе «Порту». Оппоненты встретятся друг с другом в шестом туре на знаменитой португальской арене «Драгао» и выяснят, кто продолжит свой путь в Лиге чемпионов, а кто - в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк

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