«Шахтёр» победил в этом розыгрыше Лиге чемпионов столько раз, сколько за три предыдущих

Украинский «Шахтёр» одержал победы в трёх матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов и сохраняет шансы на выход из группы в последнем туре группового этапа.

Удивительно, но «горняки» одержали столько же побед, сколько за три предыдущих розыгрыша ЛЧ вместе взятых (три победы в 18 матчах). А две победы подряд в ЛЧ «Шахтёр» в последний раз одерживал в турнире в сезоне-2017/18, пишет Opta Sports.

Напомним, что к шестому туру у «Шахтера» девять баллов в копилке - столько же у идущего вторым в группе «Порту». Оппоненты встретятся друг с другом в шестом туре на знаменитой португальской арене «Драгао» и выяснят, кто продолжит свой путь в Лиге чемпионов, а кто - в Лиге Европы.