Судаков: «Мудрик объяснил мне, почему он до сих пор не заиграл в АПЛ»

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал о своей беседе с вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.

«У Мудрика огромный потенциал. Он объяснил причину, почему до сих пор не выступает на топ-уровне в Англии. Он сказал, что рядом с ним просто нет такого игрока, как Судаков, который отдавал бы ему качественные передачи и ассисты», – цитирует Судакова журналист Саймон Филлипс.

Напомним, сам Судаков в настоящее время находится на радареу многих европейских грандов. Самый предметный интерес к украинцу пока проявил туринский «Ювентус», но ещё неизвестно, будет ли «старая синьора» готова провернуть трансфер зимой.