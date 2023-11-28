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Судаков: «Мудрик объяснил мне, почему он до сих пор не заиграл в АПЛ»

28 Ноября 2023 • 12:32 Комментировать
Шахтёр Донецк
...
Антверпен
Через 6 ч. 51 мин.

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Георгий Судаков рассказал о своей беседе с вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.

«У Мудрика огромный потенциал. Он объяснил причину, почему до сих пор не выступает на топ-уровне в Англии. Он сказал, что рядом с ним просто нет такого игрока, как Судаков, который отдавал бы ему качественные передачи и ассисты», – цитирует Судакова журналист Саймон Филлипс.

Напомним, сам Судаков в настоящее время находится на радареу многих европейских грандов. Самый предметный интерес к украинцу пока проявил туринский «Ювентус», но ещё неизвестно, будет ли «старая синьора» готова провернуть трансфер зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Шахтёр Донецк Георгий Судаков Михаил Мудрик ещё теги

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