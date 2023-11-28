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«Антверпен» близок к вылету из еврокубков

28 Ноября 2023 • 22:03 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:0
Антверпен
окончен

Бельгийский «Антверпен» в данный момент играет против «Шахтёра» на выезде в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Команда из Бельгии проигрывает своим украинским оппонентам – 0:1. В разгаре второй тайм.

Отметим, что «Антверпену» в проходящей игре необходима только победа, чтобы побороться за третье место в группе, дающее путёвку в Лигу Европы. До матча у «Шахтёра» было шесть очков и третье место группы, у бельгийцев – ноль очков и последнее, четвёртое. Текстовая трансляция - на нашем портале.

Кстати, к вылету из еврокубков также близок «Селтик» - шотландцы проводят матч против «Лацио» в своей группе на выезде.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Антверпен

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