«Антверпен» близок к вылету из еврокубков

Бельгийский «Антверпен» в данный момент играет против «Шахтёра» на выезде в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Команда из Бельгии проигрывает своим украинским оппонентам – 0:1. В разгаре второй тайм.

Отметим, что «Антверпену» в проходящей игре необходима только победа, чтобы побороться за третье место в группе, дающее путёвку в Лигу Европы. До матча у «Шахтёра» было шесть очков и третье место группы, у бельгийцев – ноль очков и последнее, четвёртое. Текстовая трансляция - на нашем портале.

Кстати, к вылету из еврокубков также близок «Селтик» - шотландцы проводят матч против «Лацио» в своей группе на выезде.