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«Шахтёр» - «Антверпен»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

28 Ноября 2023 • 20:15 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:0
Антверпен
1-й тайм

«Шахтёр» и «Антверпен» проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Шахтёр Донецк1:0Антверпен
(1:0) Матвиенко Николай12' 
Ризнык ДмитрийГочолеишвили ГиоргиБондарь ВалерийМатвиенко НиколайАзаров ИраклийСтепаненко ТарасЗубков АлександрКрыськив ДмитрийСудаков ГеоргийНевертонСикан Даниил
Запасные: Козик ЭдуардКелси КевинЭгиналдо де Соуза ЛемосЛемкин СтавТопалов ДмитрийКастильо ДенилБондаренко АртёмКащук АлексейОчеретько ОлегРакицкий ЯрославПедринью РошаРудько Артур
Бутез ЖанБатай ЙеллеАлдервейрельд ТобиКулибали СумайлаВейндал ОуэнВермирен АртурЮсуф АльхассанКерк ДжираноБаликвиша Мишель-АнжеМуйя АрбнорЯнссен Винсент
Запасные: Milan SmitsИленикена ДжорджДевалкенер НилсЛамменс СеннеЭджуке ЧидераКорбани КобеВан Ден Босх Зено
28 ноября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Антверпен

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