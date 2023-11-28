«Шахтёр» - «Антверпен»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

«Шахтёр» и «Антверпен» проводят матч пятого тура Лиги чемпионов.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шахтёр Донецк - Антверпен
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Протокол игры
|(1:0) Матвиенко Николай12'
Ризнык Дмитрий•Гочолеишвили Гиорги•Бондарь Валерий•Матвиенко Николай•Азаров Ираклий•Степаненко Тарас•Зубков Александр•Крыськив Дмитрий•Судаков Георгий•Невертон•Сикан Даниил
28 ноября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).
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