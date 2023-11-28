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«Шахтёр» обыграл «Антверпен» и догнал лидеров группы

28 Ноября 2023 • 22:39 Комментировать
Шахтёр Донецк
1:0
Антверпен

У «Антверпена» был последний шанс остаться в еврокубках, для этого нужно было брать реванш у «Шахтёра», который неожиданно включился в борьбу за первое место в группе. В дебюте поединка у «горняков» пара офсайдов и навес Геннадия Зубкова со штрафного, после чего Николай Матвиенко головой с линии вратарской вколотил мяч в сетку. Невертон подобрал мяч у линии вратарской и несильно пробил в голкипера, добивание Георгия Судакова головой - чуть выше. Ираклий Азаров стрельнул с левого угла штрафной - перекладина. Аналогичный результат у попытки Тараса Степаненко метров с 22. На 90-й минуте Артём Бондаренко обвел голкипера и попал в защитника у ленточки, добивание одноклубника - рядом со штангой. У других ворот голкипер справился с ударом в упор.

Весь второй тайм «Шахтёр» провел в обороне и не позволил сопернику ничего сделать. Это позволило украинскому чемпиону  набрать 9 очков и догнать лидирующие «Барселону» с «Порту».

Протокол игры  
Шахтёр Донецк1:0Антверпен
(1:0) Матвиенко Николай12'  
Ризнык ДмитрийГочолеишвили Гиорги  83'Бондарь ВалерийМатвиенко НиколайАзаров ИраклийСтепаненко ТарасЗубков АлександрКрыськив Дмитрий 89' (Келси Кевин ( 89') Судаков ГеоргийНевертон 70' (Бондаренко Артём ( 70') Сикан Даниил
Запасные: Козик ЭдуардЭгиналдо де Соуза ЛемосЛемкин СтавТопалов ДмитрийКастильо ДенилКащук АлексейОчеретько ОлегРакицкий ЯрославПедринью РошаРудько Артур
Бутез ЖанБатай ЙеллеАлдервейрельд ТобиКулибали Сумайла  30'Вейндал ОуэнВермирен АртурЮсуф Альхассан 73' (Иленикена Джордж ( 73') Керк Джирано  45' 46' (Эджуке Чидера ( 46') Баликвиша Мишель-АнжеМуйя Арбнор  90'Янссен Винсент
Запасные: Смитс МиланДевалкенер НилсЛамменс СеннеКорбани КобеВан Ден Босх Зено
28 ноября. Стадион "Фолькспаркштадион" (Гамбург).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Антверпен

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