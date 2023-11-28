«Шахтёр» обыграл «Антверпен» и догнал лидеров группы

У «Антверпена» был последний шанс остаться в еврокубках, для этого нужно было брать реванш у «Шахтёра», который неожиданно включился в борьбу за первое место в группе. В дебюте поединка у «горняков» пара офсайдов и навес Геннадия Зубкова со штрафного, после чего Николай Матвиенко головой с линии вратарской вколотил мяч в сетку. Невертон подобрал мяч у линии вратарской и несильно пробил в голкипера, добивание Георгия Судакова головой - чуть выше. Ираклий Азаров стрельнул с левого угла штрафной - перекладина. Аналогичный результат у попытки Тараса Степаненко метров с 22. На 90-й минуте Артём Бондаренко обвел голкипера и попал в защитника у ленточки, добивание одноклубника - рядом со штангой. У других ворот голкипер справился с ударом в упор.

Весь второй тайм «Шахтёр» провел в обороне и не позволил сопернику ничего сделать. Это позволило украинскому чемпиону набрать 9 очков и догнать лидирующие «Барселону» с «Порту».