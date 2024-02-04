На матче «Лион» — «Марсель» будут присутствовать более 300 полицейских

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» состоится в условиях повышенного риска. Об этом сообщает Telefoot.

По информации источника, «Марсель» прибудет в Лион на автобусе без опознавательных знаков в сопровождении сразу нескольких полицейских машин.

Также отмечается, что на стадионе «Групама» будут работать более 300 полицейских, что вдвое больше, чем на обычных матчах.

Матч «Лион» — «Марсель» состоится сегодня, 4 февраля. Начало этой встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Напомним, на сегодняшний день «Марсель» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, опережая 16-й «Лион» на 13 очков.