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Чемпионат Франции. Лига 1

На матче «Лион» — «Марсель» будут присутствовать более 300 полицейских

04 Февраля 2024 • 14:16 Комментировать
Лион
...
Марсель
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Через 7 ч. 57 мин.

Матч 20-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» состоится в условиях повышенного риска. Об этом сообщает Telefoot.

По информации источника, «Марсель» прибудет в Лион на автобусе без опознавательных знаков в сопровождении сразу нескольких полицейских машин.

Также отмечается, что на стадионе «Групама» будут работать более 300 полицейских, что вдвое больше, чем на обычных матчах.

Матч «Лион» — «Марсель» состоится сегодня, 4 февраля. Начало этой встречи запланировано на 22:45 по московскому времени.

Напомним, на сегодняшний день «Марсель» занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги 1, опережая 16-й «Лион» на 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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