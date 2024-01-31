Игрок «Вест Хэма» Бенрахма перейдёт на правах аренды в «Лион»

Полузащитник «Вест Хэма» Саид Бенрахма близок к переходу в «Лион». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы договорились об аренде 28-летнего футболиста. Отмечается, что «Лион» заплатит за алжирца 5 миллионов евро, а сумма выкупа Бенрахма составит 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лион» предлагал за вингера «Вест Хэма» 20 миллионов евро без учёта бонусов.

В нынешнем сезоне Бенрахма провёл в составе «Вест Хэма» 22 игры, сумев отметиться в них одной результативной передачей. Рыночная стоимость игрока сборной Алжира сейчас составляет 22 миллиона евро.