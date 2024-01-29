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Хёйбьерг отказался менять «Тоттенхэм» на клуб из Франции

29 Января 2024 • 00:53 Комментировать
Тоттенхэм
...
Брентфорд
31.01 22:30

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг отклонил предложение «Лиона».

Клуб, ведущий борьбу за сохранение прописки в Лиге 1, считался одним из главных претендентов на хавбека. По сведениям журналиста Флориана Плеттенберга, «Лион» действительно настаивал на подписании датчанина, но тот ответил отказом. Отмечается, что за Хёйбьергом продолжают следить другие клубы. 28-летний игрок открыт для ухода до закрытия январского трансферного окна, поскольку не проходит в основной состав «шпор».

Пьер-Эмиль Хёйбьерг провёл 23 матча за коллектив Анге Постекоглу в текущей кампании, однако в старте вышел всего семь раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Тоттенхэм Пьер-Эмиль Хёйбьерг трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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