«Лион» нацелился на хавбека «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

По сведениям журналиста Себастьяна Дениса, в услугах 28-летнего хавбека заинтересован французский «Лион». Однако, по данным источника, Хёйбьерг — не единственный кандидат в шорт-листе «Лиона». Сообщается, что клуб так же следит за полузащитником «Флуминенсе» Андре.

В нынешнем сезоне 28-летний Хёйбьерг принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился голевыми действиями. Эксперты портала Transfermark оценивает стоимость хавбека из Дании в 28 миллионов евро.