«Лион» выложит 30 миллионов евро за полузащитника из АПЛ

Французский «Лион» готов раскошелиться на круглую сумму ради трансфера полузащитника Ореля Мангаля из «Ноттингем Форест». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, трансфер бельгийца близится к завершению.

Источник отмечает, что «Лион» заплатит за 25-летнего бельгийца 30 миллионов евро. На полузащитника ранее претендовали два итальянских гранда – «Ювентус» и «Наполи», а также турецкий «Галатасарай».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Мангаля отметился одним забитым голом в двадцати матчах. Орель провёл полтора года на туманном альбионе после трансфера из немецкого «Штутгарта».