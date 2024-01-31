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«Лион» выложит 30 миллионов евро за полузащитника из АПЛ

31 Января 2024 • 14:04 Комментировать
Борнмут
...
Ноттингем Форест
04.02 17:00

Французский «Лион» готов раскошелиться на круглую сумму ради трансфера полузащитника Ореля Мангаля из «Ноттингем Форест». По информации от журналиста Джанлуки ди Марцио, трансфер бельгийца близится к завершению.

Источник отмечает, что «Лион» заплатит за 25-летнего бельгийца 30 миллионов евро. На полузащитника ранее претендовали два итальянских гранда – «Ювентус» и «Наполи», а также турецкий «Галатасарай».

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги Мангаля отметился одним забитым голом в двадцати матчах. Орель провёл полтора года на туманном альбионе после трансфера из немецкого «Штутгарта».

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