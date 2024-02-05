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Чемпионат Франции. Лига 1

Гол Ляказетта позволил «Лиону» выиграть битву у «Марселя»

05 Февраля 2024 • 00:43 Комментировать
Лион
1:0
Марсель
окончен

Завершил программу выходных в Лиге 1 матч двух «Олимпиков» - из Лиона и Марселя. Первый тайм получился боевым и с минимумом опасных моментов. Эрнест Нуама прострелил с правого края штрафной, Александра Ляказетта опередил защитник, но форвард, лежа на газоне, изловчился и забил - 1:0. Ляказетт еще раз был близок к успеху, но пробил в штангу, а добивание - в голкипера. После перерыва Гифт Орбан замыкал навес с угла поля - спасение вратаря. Мэйтленд-Найлс был без опеки в штрафной, и его попытку нейтрализовал кипер гостей. У «Марселя» хороший момент был у Амина Арита, рикошет, и вратарь в деле, а добивание от Аззедина Унаи пришлось в защитников. Пьер-Эмерик Обамеянг с нескольких метров посла мяч мимо голкипера, но защитник на ленточке выручил.

«Лион» добыл победу над принципиальным соперников и отдалился от зоны вылета на три очка. «Марсель» - восьмой.

Протокол игры  
Лион1:0Марсель
(1:0) Ляказетт Александр37'  
Лопеш АнтониМата КлинтонО'Брайан Джек  40'Чалета-Цар ДуеМэйтленд-Найлс ЭйнслиТальяфико Николас 46' (Толиссо Корентен ( 46') Какере МаксансМатич Неманья  61' 82' (Акуоку Поль ( 82') Нуама ЭрнестОрбан Гифт 70' (Фофана Малик ( 70') Ляказетт Александр 86' (Адриэлсон ( 86')
Запасные: Кумбеди СаэльШерки РайанПерри ЛукасЛоврен ДеянБальде Мама
Лопес ПауМеите Бамо 59' (Клосс Жонатан ( 59') Жиго СамуэльБалерди ЛеонардоМерлен Кентен 81' (Гарсия Улиссес ( 81') Онана ЖанУнаи Аззедин  75'Арит АминНдиайе Ильман 59' (Мумбанья Фарис ( 59') Обамеянг Пьер-ЭмерикЛуис Энрике I
Запасные: Сарр ИсмаилаСогло ЭмранСиди-Али СофьянБланко РубенКорреа ХоакинМайока-Тика Ноам
04 февраля. Стадион "Гроупама Арена".

 

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