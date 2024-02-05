Гол Ляказетта позволил «Лиону» выиграть битву у «Марселя»

Завершил программу выходных в Лиге 1 матч двух «Олимпиков» - из Лиона и Марселя. Первый тайм получился боевым и с минимумом опасных моментов. Эрнест Нуама прострелил с правого края штрафной, Александра Ляказетта опередил защитник, но форвард, лежа на газоне, изловчился и забил - 1:0. Ляказетт еще раз был близок к успеху, но пробил в штангу, а добивание - в голкипера. После перерыва Гифт Орбан замыкал навес с угла поля - спасение вратаря. Мэйтленд-Найлс был без опеки в штрафной, и его попытку нейтрализовал кипер гостей. У «Марселя» хороший момент был у Амина Арита, рикошет, и вратарь в деле, а добивание от Аззедина Унаи пришлось в защитников. Пьер-Эмерик Обамеянг с нескольких метров посла мяч мимо голкипера, но защитник на ленточке выручил.

«Лион» добыл победу над принципиальным соперников и отдалился от зоны вылета на три очка. «Марсель» - восьмой.