Полузащитник «Ноттингем Форест» Орель Мангаля продолжит карьеру в «Лионе».

Французский клуб сообщил об аренде 25-летнего футболиста на своём официальном сайте. По данным Transfermarkt, сделка обошлась «Лиону» более чем в 11 млн евро. В договоре также предусмотрена опция выкупа. Ранее сообщалось, что за трансфер бельгийца «ткачи» заплатят 30 млн евро.

Орель Мангаля перебрался в «Ноттингем Форест» летом 2022 года из немецкого «Штутгарта». Хавбек принял участие в 20 матчах «лесников» в текущем розыгрыше Английской премьер-лиги, записав на свой счёт один забитый мяч. В цветах сборной Бельгии игрок провёл 12 поединков.