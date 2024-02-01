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«Ноттингем Форест» объявил об аренде игрока «Боруссии» Рейны официально

01 Февраля 2024 • 03:01 Комментировать
Хайденхайм
...
Боруссия Д
1 4.00 X 4.50 2 1.73
02.02 22:30

Атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна перебрался в «Ноттингем Форест».

Аренда 21-летнего футболиста рассчитана до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба «лесников». Известно также, что в договоре не предусмотрена опция выкупа.

Напомним, что незадолго до перехода американец продлил контракт с «Боруссией» до 2026 года.

Джованни Рейна принял участие в 14 матчах «шмелей» в нынешней кампании, но не отметился результативными действиями. В общей сложности игрок провёл за дортмундцев 121 поединок, записав себе в актив 17 голов и 16 результативных передач.

«Ноттингем Форест» располагается на 16-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 20-ю набранными очками после 22-х туров.

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Евро-Футбол.Ру,
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