«Борнмут» отстоял ничью в матче с «Ноттингем Форест»

В 23-м туре Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Ноттингем Форест». На пятой минуте у хозяев угловой, Луис Синистерра сделал все, чтобы Джастин Клюйверт отправил мяч в сетку - 1:0. После этого хозяева начали играть на удержание счет и не перестроились, даже пропустив в ответ. На 45-й минуте Каллум Хадсон-Одои отличился дальним ударом - 1:1.
«Борнмут» удержал ничейный счет и идет 12-м, соперник - 16-й.
Протокол игры
|(1:0) Клюйверт Джастин5'
|45'Хадсон-Одои Каллум (1:1)
Нето Мурара• 85'Смит Адам•Забарный Илья•Сенеси Маркос• 23'Келли Ллойд83' (Керкез Милош (83') •Кук Льюис•Кристи Райан56' (Биллинг Филип (56') • 84'Семеньо Антуан46' (Тавернер Маркус (46') •Клюйверт Джастин 35'56' (Скотт Алекс (56') •Синистерра Луис71' (Уттара Данго (71') •Соланке Доминик
Селс Матц•Уильямс Неко78' (Монтьель Гонсало (78') •Омобамиделе Эндрю• 55'Мурильо Джейсон•Тавареш Нуну•Йейтс Райан• 73'Домингес Николас72' (Данило Ларанжера (72') •Эланга Энтони78' (Рейна Джованни (78') •Гиббс-Уайт Морган•Хадсон-Одои Каллум90' (Рибейру Родригу (90') •Авонийи Тайво
04 февраля. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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