«Борнмут» отстоял ничью в матче с «Ноттингем Форест»

В 23-м туре Премьер-лиги «Борнмут» принимал «Ноттингем Форест». На пятой минуте у хозяев угловой, Луис Синистерра сделал все, чтобы Джастин Клюйверт отправил мяч в сетку - 1:0. После этого хозяева начали играть на удержание счет и не перестроились, даже пропустив в ответ. На 45-й минуте Каллум Хадсон-Одои отличился дальним ударом - 1:1.

«Борнмут» удержал ничейный счет и идет 12-м, соперник - 16-й.