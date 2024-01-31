Полузащитник дортмундской «Боруссии» Рейна переходит в клуб АПЛ

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна близок к переходу в клуб из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, американский футболист скоро присоединится к «Ноттингем Форест» на правах аренды.

Отмечается, что в сделке будет прописана сумма выкупа в размере 15-20 миллионов евро. Если Рейна сможет хорошо проявить себя в Английской премьер-лиге, «Ноттингем Форест» оформит трансфер на постоянной основе.

В этом сезоне 21-летний Джованни провёл 11 матчей в немецкой Бундеслиге, где не отметился ни одним результативным действием. За дортмундскую «Боруссию» хавбек выступает с сезона-2019/20.