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Унал сменил «Хетафе» на клуб АПЛ официально

02 Февраля 2024 • 02:16 Комментировать
Борнмут
...
Ноттингем Форест
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04.02 17:00

«Борнмут» объявил о подписании нападающего «Хетафе» Энеса Унала.

«Вишни» арендовали турецкого футболиста до конца текущего сезона с обязательством выкупа. По данным Sky Sports, покупка 26-летнего форварда обойдётся английскому клубу в 16,5 млн евро. 

Энес Унал представлял цвета «Хетафе» с 2020 года. На счету игрока 36 забитых мячей и десять результативных передач в 109 матчах за испанский коллектив во всех турнирах. В текущей кампании нападающий появился на поле всего пять раз, записав себе в актив два голевых паса.

«Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 26 набранными очками после 21 сыгранного матча.

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