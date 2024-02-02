«Борнмут» объявил о подписании нападающего «Хетафе» Энеса Унала.

«Вишни» арендовали турецкого футболиста до конца текущего сезона с обязательством выкупа. По данным Sky Sports, покупка 26-летнего форварда обойдётся английскому клубу в 16,5 млн евро.

Энес Унал представлял цвета «Хетафе» с 2020 года. На счету игрока 36 забитых мячей и десять результативных передач в 109 матчах за испанский коллектив во всех турнирах. В текущей кампании нападающий появился на поле всего пять раз, записав себе в актив два голевых паса.

«Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 26 набранными очками после 21 сыгранного матча.